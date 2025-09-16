Motoboys pedem justiça por morte de motociclista na Segunda Ponte
Começou por volta das 18h o protesto de motoboys pedindo justiça pela morte do motociclista Fellyppe Gabryel Tofanin Brito, de 20 anos, em um acidente na Segunda Ponte na noite da última sexta-feira (12). Organizadores informaram que a concentração dos manifestantes começou por volta das 17h, próximo ao estádio Engenheiro Araripe, da Desportiva, em Jardim América, Cariacica. De lá, o grupo saiu em comboio em direção ao Palácio Anchieta, em Vitória. Em seguida, eles devem retornar ao local do acidente, sobre a ponte, onde será feita uma oração.
Segundo informações da Polícia Militar, Fellyppe Gabryel Tofanin Brito, de 20 anos, foi atingido por um carro que seguia pela contramão. Com o impacto, ele foi arremessado da ponte e caiu de uma altura de cerca de 20 metros. Os dois veículos pegaram fogo e o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. A reportagem demandou a Polícia Civil para saber se o motorista foi identificado, mas a corporação respondeu apenas que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).