Motoboys pedem justiça por morte de motociclista na Segunda Ponte

Começou por volta das 18h o protesto de motoboys pedindo justiça pela morte do motociclista Fellyppe Gabryel Tofanin Brito, de 20 anos, em um acidente na Segunda Ponte na noite da última sexta-feira (12). Organizadores informaram que a concentração dos manifestantes começou por volta das 17h, próximo ao estádio Engenheiro Araripe, da Desportiva, em Jardim América, Cariacica. De lá, o grupo saiu em comboio em direção ao Palácio Anchieta, em Vitória. Em seguida, eles devem retornar ao local do acidente, sobre a ponte, onde será feita uma oração.