Moto e carro batem e motociclista morre em acidente na Serra

Acidente aconteceu no KM 260 da BR 101, na Serra Crédito: Reprodução

O condutor de uma motocicleta morreu em um acidente entre a moto que pilotava e um carro, no começo da noite desta quarta-feira (17), na altura do km 260, da BR 101, na Serra . De acordo com a Polícia Rodoviária Federal , a colisão fatal foi registrada por volta das 18h20 e a vítima morreu no local.

Ainda de acordo com a PRF, uma equipe da Eco101, concessionária responsável pela rodovia federal, constatou o óbito do condutor assim que chegou ao local. O nome da vítima não foi informado.

Em nota, a Eco101, informou que recursos da concessionária (guincho, ambulância e viatura de inspeção) além da PRF, Policia Civil e IML foram no local, onde uma pessoa faleceu. A faixa 1 e 2, sentido norte, estão com interdição para atendimento e o tráfego flui pela pista marginal. A reportagem demandou a Polícia Civil para mais detalhes da ocorrência, mas não houve retorno até a publicação.