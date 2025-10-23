Morte em Linhares foi motivada por ciúmes e atirador está foragido
A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso de Wagner Aguiar dos Santos, de 36 anos, morto dentro de um carro no balneário de Pontal do Ipiranga em Linhares, Norte do Espírito Santo, em julho deste ano.
As investigações apontaram que Dhony Gonçalves Viana, de 41 anos, cometeu o crime motivado por ciúmes da ex-companheira. Na época, a esposa de Wagner relatou que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.
Após o crime, Dhony fugiu, mas se apresentou dias depois acompanhado de um advogado, indicando aos policiais onde a arma havia sido escondida, em Nova Venécia. Como o flagrante já havia expirado, ele foi liberado.
Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil confirmou a autoria do crime. A Justiça expediu um mandado de prisão contra o homem, que agora é considerado foragido. Denúncias sobre o paradeiro dele podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, no telefone 181.