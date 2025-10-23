Morte em Linhares foi motivada por ciúmes e atirador está foragido

Wagner Aguiar dos Santos foi morto dentro de um carro; polícia procura por Dhony Gonçalves Viana, 41 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

As investigações apontaram que Dhony Gonçalves Viana, de 41 anos, cometeu o crime motivado por ciúmes da ex-companheira. Na época, a esposa de Wagner relatou que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

Após o crime, Dhony fugiu, mas se apresentou dias depois acompanhado de um advogado, indicando aos policiais onde a arma havia sido escondida, em Nova Venécia. Como o flagrante já havia expirado, ele foi liberado.