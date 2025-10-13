Morre uma das bezerras trigêmeas que nasceram em Itapemirim

O caso inusitado das bezerras trigêmeas, que nasceram em 8 de outubro, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, ganhou um capítulo triste. Um dos filhotes não resistiu e acabou morrendo na última sexta-feira (10). A informação foi divulgada apenas nesta segunda-feira (13) por um dos donos dos animais, Genivaldo Leal. Segundo ele, a morte aconteceu de forma inesperada. Apesar da fatalidade, ele afirma que as outras duas "vaquinhas" seguem saudáveis.

Considerada rara, a gestação aconteceu de forma natural e o parto foi registrado pelo produtor rural Geraldo Leal, de 89 anos, pai de Genivaldo. "Já ocorreu de nascer aqui na propriedade dois bezerros em uma gestação, mas trigêmeos foi a primeira vez", contou Genivaldo, no dia que o parto aconteceu. Na ocasião, as três bezerras estavam amamentando bem. Elas estavam sendo criadas numa fazenda no distrito Piabanha do Norte, na zona rural da cidade.

De acordo com a médica veterinária Tânia Franca, o nascimento de trigêmeos é extremamente raro na população bovina, com menos de 0,01% de chance de ocorrência. Casos assim são mais comuns com inseminação artificial, mas podem ocorrer naturalmente se a vaca libera diversos óvulos durante a reprodução ou se já tem predisposição genética, o que é incomum, segundo a especialista.

