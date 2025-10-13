Home
Professores de Vila Velha vão ter aumento no salário de até 48%

Câmara se manifestou favoravelmente à proposta da prefeitura para alterar o plano de cargos e salários do magistério, cuja remuneração poderá chegar a R$ 13,6 mil

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 21:20

professor da prefeitura de Vila Velha
Sala de aula em Vila Velha: professores podem ter aumento de até 48%  Crédito: Divulgação/ PMVV

A Câmara de Vila Velha aprovou, nesta segunda-feira (13), projeto da prefeitura para alterar o plano de cargos e salários do magistério da rede municipal, com reajuste de até 48% na remuneração dos professores, que poderá chegar a R$ 13,6 mil. O aumento será aplicado a partir de dezembro e vai colocar a cidade no patamar de maior salário pago à categoria no Espírito Santo, posto que havia sido assumido por Viana na última semana ao votar proposta semelhante na cidade

Professores de Vila Velha vão ter aumento no salário de até 48%

O projeto aprovado altera os artigos 50, 52, 53, 85 e 86 e o anexo III da Lei 6.773/2022, que estrutura o plano de cargos e salários do magistério. O reajuste, de 14% a 48% em comparação aos valores dos subsídios atuais, vai alcançar 5.205 profissionais com jornada de 25 horas semanais.

Com a medida, Vila Velha se ajusta à legislação federal, que estabeleceu, para 2025, o piso de R$ 3.042,35 (para 25 horas). Os vencimentos, que variam conforme a formação de professores e pedagogos, vão ter o seguinte aumento para profissionais em início de carreira:

Professores de Vila Velha vão ter aumento no salário de até 48%

  • Nível superior: de R$ 2.819,90 para R$ 3.215,00
  • Especialização: de R$ 3.143,19 para R$ 3.729,00
  • Mestrado: de R$ 3.769,00 para R$ 4.858,50
  • Doutorado: de R$ 4.533,19 para R$ 6.712,00

Conforme a progressão funcional, que segue os critérios já estabelecidos na legislação de 2022, como tempo de serviço e mérito, novas correções são aplicadas. Pelo projeto aprovado na Câmara, o teto pago aos professores, isto é, o último estágio da tabela de vencimentos, também vai aumentar. Confira: 

  • Nível superior: de R$ 5.732,25 para R$ 6.535,44
  • Especialização: de R$ 6.389,46 para R$ 7.580,26
  • Mestrado: de R$ 7.661,59 para R$ 9.876,34
  • Doutorado: de R$ 9.215,07 para R$ 13.644,10

Após aprovação do projeto pelos 19 vereadores presentes à sessão, o prefeito Arnaldinho Borgo (sem partido) falou, em conversa com A Gazeta, que a intenção da administração municipal é manter a categoria valorizada. Ele disse que, em 2022, quando apresentou o plano de cargos e salários, havia a perspectiva de recuperar as perdas no magistério decorridos 14 anos da lei anterior, de 2008.

"Naquele momento, oferecemos para os professores o maior salário. Mas, com o passar dos anos, Vila Velha foi perdendo para outros municípios. Com esse projeto aprovado agora pela Câmara e o reajuste oferecido, consolidamos, pela segunda vez, a maior remuneração da categoria", ressalta. 

Prefeito Arnaldinho Borgo em sessão na Câmara Municipal de Vila Velha
Prefeito Arnaldinho Borgo participou da sessão na Câmara Municipal de Vila Velha Crédito: Danilo Martins/PMVV

Para conceder o aumento, Arnaldinho afirma que serão usados recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e verbas do próprio município. 

"Muitos usam o dinheiro do Fundeb para, no fim do ano, dar um grande abono. Mas essa medida demonstra falta de planejamento. Com o plano de cargos e salários e respeitando o orçamento, fizemos justiça aos professores. Todo o dinheiro do fundo é alocado para pagar salário e a prefeitura complementa com dinheiro do Tesouro para que eles possam ser valorizados", sustenta o prefeito de Vila Velha. 

Questionado sobre reajuste a outras categorias, Arnaldinho observa que o Fundeb favorece o aumento dos professores, lembra que já implementou o plano de cargos e salários para outras categorias, mas não descarta a possibilidade de mais aumentos para servidores, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira. 

