Morre terceira vítima de ataques em distribuidoras na Serra

Morreu a terceira vítima dos ataques a tiros a distribuidoras de bebidas na Serra , ocorrido na noite de quarta-feira (22). A informação foi confirmada, nesta sexta-feira (24), pela reportagem da TV Gazeta . Wagner da Costa Jardim, de 36 anos, havia sido baleado na coxa durante os tiros disparados no estabelecimento localizado no Bairro das Laranjeiras. O local foi o segundo a ser alvo dos suspeitos que estavam em um Hyundai Tucson prata.

O homem foi atingido por disparos no mesmo local em que Mislene Ferreira dos Santos, de 40 anos, foi morta. No dia do crime, ela não resistiu e outras quatro pessoas — entre elas Wagner — foram socorridas para hospitais. Horas antes, Luiz Gustavo Pratti Corvello, de 34 anos, também acabou executado pelos mesmos criminosos em uma distribuidora no bairro Maringá, onde a vítima trabalhava. Os casos seguem sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.