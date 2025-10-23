Quem eram as vítimas que morreram em ataques a distribuidoras na Serra

Mislene Ferreira dos Santos e Luiz Gustavo Pratti Corvello, mortos em ataques na Serra Crédito: Acervo familiar

Dois ataques a distribuidoras na Serra, cometidos por criminosos no mesmo carro, acabaram em duas mortes e quatro pessoas feridas, na noite de quarta-feira (22). Os casos ocorreram com três horas de diferença, em Maringá e Bairro das Laranjeiras. Os bandidos estavam em um Hyundai Tucson prata. As vítimas assassinadas eram Mislene Ferreira dos Santos, de 40 anos, e Luiz Gustavo Pratti Corvello, de 34 anos.

Mislene, morta no ataque em Bairro das Laranjeiras, era autônoma e mãe de sete filhos. Familiares contaram à TV Gazeta que ela tinha ido até a distribuidora para comprar uma bebida. "Os caras agiram covardemente. Onde ela estava era exatamente no balcão. Todo mundo estava pegando cerveja, em pé. Isso não é a primeira, nem segunda vez. A gente é refém de bandidos, infelizmente é isso", declarou a irmã, que preferiu não ter o nome divulgado. Um amigo de Mislene que estava no local também foi um dos quatro baleados.

Já Luiz Gustavo trabalhava na distribuidora de Maringá havia cinco anos. Parentes garantiram para a TV Gazeta que ele não teria envolvimento com o crime. A Polícia Militar também afirmou que o rapaz não tinha passagens criminais. Os casos seguem sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, ninguém foi autuado.