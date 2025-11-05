Morre a 3ª vítima do grave acidente entre ônibus e carreta em Linhares

Morre terceira vítima do acidente entre ônibus e carreta em Linhares Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Morreu na madrugada desta quarta-feira (5) a terceira vítima do acidente entre um ônibus e uma carreta, ocorrido na última sexta-feira (31), na ES 248, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Elcinéia Campista, de 47 anos, era uma das 14 pessoas feridas na colisão e estava internada no Hospital Rio Doce.

O condutor da carreta, identificado como Wesley da Silva Gonçalves, morreu no local da batida, e Edivaldo Lopes de Souza, motorista do ônibus, faleceu um dia depois. Ele também estava entre os feridos internados no Hospital Rio Doce.