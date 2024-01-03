Moradores registram cheia do Rio Castelo após chuvas

Moradores de Castelo , no Sul do Espírito Santo, amanheceram nesta quarta-feira (3) com um cenário diferente e preocupante no Rio Castelo, que corta o município, bem mais cheio que o normal. Segundo o prefeito, João Paulo Nali, o rio chegou a marca de 3,30 metros durante a manhã. Mas no início da tarde já estava, segundo ele, estabilizando e baixando.

Nali disse que a cheia, principalmente no interior, foi provocada devido às chuvas desde a virada do ano. “Ao meio-dia o rio estabilizou, baixou já 20 centímetros. Estamos em estado de atenção, monitorando com o Núcleo de Monitoramento Permanente do Volume de Chuvas do Município de Castelo”, disse o prefeito de Castelo.

Em Morro Vênus, na zona rural, onde há um dos afluentes do Rio Castelo, o pátio de uma igreja católica chegou a alagar pela manhã, mas também já havia baixado, segundo o prefeito. No interior, além da comunidade de Monte Vênus, moradores registraram o rio e as várzeas cheias também em Jaboticabeira.