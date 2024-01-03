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Em atenção

Moradores registram cheia do Rio Castelo após chuvas

Publicado em

03 jan 2024 às 16:09
Moradores de Castelo, no Sul do Espírito Santo, amanheceram nesta quarta-feira (3) com um cenário diferente e preocupante no Rio Castelo, que corta o município, bem mais cheio que o normal. Segundo o prefeito, João Paulo Nali, o rio chegou a marca de 3,30 metros durante a manhã. Mas no início da tarde já estava, segundo ele, estabilizando e baixando.
Nali disse que a cheia, principalmente no interior, foi provocada devido às chuvas desde a virada do ano. “Ao meio-dia o rio estabilizou, baixou já 20 centímetros. Estamos em estado de atenção, monitorando com o Núcleo de Monitoramento Permanente do Volume de Chuvas do Município de Castelo”, disse o prefeito de Castelo.
Em Morro Vênus, na zona rural, onde há um dos afluentes do Rio Castelo, o pátio de uma igreja católica chegou a alagar pela manhã, mas também já havia baixado, segundo o prefeito. No interior, além da comunidade de Monte Vênus, moradores registraram o rio e as várzeas cheias também em Jaboticabeira.
A prefeitura divulgou durante a tarde que apesar do estado de atenção, não há risco de inundações com as condições atuais, porém ainda existe a previsão de chuvas na região.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Na zona rural

Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré

Publicado em 10/04/2026 às 18:11
A vítima de 45 anos foi encontrada sem vida dentro de uma represa. Segundo a Polícia Militar, ela não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
A vítima foi encontrada já sem vida dentro da represa ao lado da moto que pilotava Crédito: Leitor/A Gazeta
Um motociclista de 45 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (10) após um acidente na zona rural de Jaguaré, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima dentro de uma represa, já sem vida, enquanto a moto pilotada por ele estava parcialmente submersa. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada da vítima da água.
A Polícia Civil informou que após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. Ainda de acordo com a PM, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Veja vídeo

Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz

Publicado em 10/04/2026 às 17:42
Um homem de 30 anos foi preso após capotar um veículo roubado na tarde desta quinta-feira (9), nas proximidades do trevo do Córrego Fundo, em Santa Rosa, zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o Fiat Fiorino de uma empresa foi roubado por dois homens armados que renderam o motorista na cidade de Fundão. Durante a fuga, o suspeito que conduzia o veículo perdeu o controle da direção e capotou em uma área de pasto. 
Dentro do carro, foi encontrado um simulacro de pistola. Ainda de acordo com a polícia, um segundo carro utilizado na ação, que havia sido roubado anteriormente no bairro Bela Vista, também foi localizado capotado em outro ponto. Um dos suspeitos de envolvimento no roubo do Fiorino foi localizado após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Inicialmente, ele forneceu um nome falso e alegou ter caído de moto, mas logo depois confessou ter capotado com o carro roubado.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo qualificado e falsa identidade. Ele permanece internado sob escolta policial e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) após receber alta médica.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Crime em Guaraná

Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Publicado em 10/04/2026 às 17:23
O crime aconteceu no dia 26 de março quando quatro indivíduos levaram do estabelecimento mais de R$50 mil. Todos seguem foragidos
Segundo a Polícia Civil  Samuel Martins Barbosa tem participação no crime Crédito: Montagem | Polícia Civil
Um dos suspeitos de participação no furto a uma casa lotérica em Guaraná, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no dia 26 de março, teve o nome e a foto divulgados pela Polícia Civil nesta sexta-feira. Segundo a polícia, Samuel Martins Barbosa teve participação no crime. Na noite do caso, três suspeitos invadiram o estabelecimento após arrombarem o portão e a porta de vidro, enquanto um quarto indivíduo ficou no veículo, dando apoio à fuga.
Do local, foram levados cerca de R$ 2.500 em dinheiro e um cofre que, segundo o proprietário, continha aproximadamente R$ 50 mil. O objeto foi encontrado violado e vazio às margens da BR 101. As investigações indicam que o grupo utilizou um carro com sinais de adulteração na placa. Após levantamentos, a polícia conseguiu identificar a placa original do veículo e avançar na identificação dos envolvidos.
A divulgação da imagem foi autorizada pela Justiça e faz parte das investigações por furto qualificado e associação criminosa. A Polícia Civil pede a colaboração da população com informações que podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Pintura

Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos

Publicado em 10/04/2026 às 16:36
Um muro da praça ao lado do Mercado Municipal São João, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ganhou novas cores nesta sexta-feira (10) por meio de um painel pintado pelo artista cachoeirense Raí Bolzan. A obra é uma homenagem ao cantor Roberto Carlos, que comemora 85 anos no próximo dia 19 de abril, em sua cidade natal, em um show às 20h, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. 
Bolzan contou à reportagem de A Gazeta que a ideia nasceu de uma iniciativa própria, a partir da vontade de renovar um painel que  já havia feito no local e por conta da proximidade do aniversário do Rei.
“A escolha de retratar o Rei surgiu dentro de uma fase em que venho explorando personalidades brasileiras. Comecei com Ayrton Senna, também fiz a skatista Rayssa Leal e agora chegou ao Roberto Carlos. Ao longo desse processo, também tenho desenvolvido uma técnica de pintura nova, que até então ainda não fazia parte do meu trabalho”, revelou.
Artista faz pintura de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Artista faz pintura de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ Raí Bolzan
A pintura, com quatro por oito metros de largura, levou dois dias até ficar pronta Durante o trabalho na Rua Dona Joana, o artista conta que recebeu o carinho do público que passava pelo local. “Foram dois dias de trabalho, durante os quais tive contato direto com dezenas de pessoas que paravam para observar, comentar e dar sua visão sobre o trabalho. Muitas delas compartilhavam histórias pessoais e memórias ligadas ao Roberto Carlos e à cidade de Cachoeiro. Todos elogiavam e agradeciam pelo que estava sendo feito, destacando a importância da requalificação do espaço público e o impacto positivo que isso traz para o dia a dia delas”, relatou o artista.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina

Publicado em 10/04/2026 às 13:48
Adolescente na direção de carro se envolve em acidente em Colatina
Adolescente na direção de carro se envolve em acidente em Colatina Crédito: Heriklis Douglas
Um adolescente de 17 anos ficou ferido após invadir a contramão e bater de frente com um ônibus, na manhã desta sexta-feira (10), no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo testemunhas, o carro conduzido pelo jovem entrou na pista contrária e colidiu com o coletivo. Com o impacto, ele ficou preso às ferragens.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o adolescente  sofreu ferimentos e teve fratura exposta no fêmur esquerdo. Os militares realizaram o desencarceramento, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) o encaminhou ao Hospital Estadual Sílvio Avidos.
À Polícia Militar (PM), o jovem — que ficou preso às ferragens — apresentou outra versão e afirmou que seguia para o trabalho quando o ônibus teria invadido a contramão. No coletivo estavam trabalhadores que prestam serviços para o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES) no município de Baixo Guandu. Nenhum deles ficou ferido. O ônibus teve danos na parte frontal e na lateral esquerda.
Ônibus a serviço do DER-ES que foi atingido por carro em Colatina
Ônibus a serviço do DER-ES que foi atingido por carro em Colatina Crédito: Heriklis Douglas
Familiares do adolescente informaram à Polícia Militar que ele pegou o carro sem autorização da mãe para ir ao trabalho. O teste do bafômetro não foi realizado devido ao estado de saúde do jovem. Segundo o sargento Gama, da PM, a responsável pelo veículo pode ser responsabilizada.
Permitir ou entregar a direção a uma pessoa não habilitada, que venha a se envolver em crime de trânsito, pode gerar penalidades ao proprietário do veículo
Sargento Gama - Policial militar
Por causa do acidente, a Guarda Municipal esteve no local e auxiliou na organização do trânsito nos dois sentidos da via. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Polícia

Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Publicado em 10/04/2026 às 13:28
Homem é morto com 19 tiros por suspeitos em carro em Linhares
Homem sofreu perfurações na cabeça, nos braços e no dorso durante ataque em Linhares Crédito: Montagem | A Gazeta
Um homem de 30 anos, identificado como José Nilton de Jesus Nascimento, foi morto a tiros na localidade de Guaxe, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (8). Segundo a Polícia Científica, a vítima apresentava 19 perfurações pelo corpo: cinco na cabeça, duas no braço direito, duas no braço esquerdo, duas no ombro direito e oito no dorso.
Testemunhas relataram à Polícia Militar que os suspeitos chegaram de carro, efetuaram disparos contra a vítima e fugiram em seguida. Quando os policiais chegaram ao local, o homem já estava sem vida, caído no chão.
A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro

Publicado em 10/04/2026 às 12:00
Acidente na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais
Um homem de 48 anos morreu em um acidente envolvendo o carro que dirigia na manhã desta sexta-feira (10), na BR 482, nas proximidades da localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma mulher que estava no banco do carona ficou ferida.
Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o Citroën C3 perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco de pedras às margens da pista. Havia um casal no veículo. O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local, de acordo com a Polícia Militar. A passageira foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Transtorno

Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Publicado em 10/04/2026 às 11:39
Um forte temporal que atingiu São Mateus, no Norte do Espírito Santo, deixou ruas alagadas no balneário de Guriri na madrugada desta sexta-feira (10). Segundo a prefeitura, os pontos mais afetados foram trechos das avenidas Esbertalina e Central. 
Ainda de acordo com o município, foram utilizadas bombas para drenar a água acumulada e, antes do amanhecer, todos os pontos de alagamento já haviam sido resolvidos. Não houve registro de ocorrências graves. 
A administração municipal disse que, em pouco tempo, choveu quase metade do volume previsto para todo o mês de abril. Foram 20,8 milímetros em cerca de duas horas. 
A prefeitura informou que a cidade segue em alerta para temporal. A previsão é de chuva forte ao longo da tarde e da noite desta sexta-feira (10), com volumes entre 20 e 30 milímetros por hora e acumulados que podem chegar a 50 milímetros no dia. As condições aumentam o risco de novos alagamentos, queda de galhos e descargas elétricas. As equipes seguem em monitoramento constante para garantir a segurança da população.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Risco de transtornos

Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo

Publicado em 10/04/2026 às 11:10
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta sexta-feira (10), o alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas no Espírito Santo. O aviso abrange 73 municípios, deixando de fora apenas cinco cidades localizadas no extremo Sul do Estado.
Para as regiões sob alerta, a previsão é de acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, no período das 8h35 às 23h59 desta sexta-feira. As únicas cidades capixabas que não receberam o aviso são: Apiacá, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e São José do Calçado.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, entre sexta-feira (10) e sábado (11), a atuação de um sistema frontal no oceano mantém a instabilidade atmosférica elevada no Espírito Santo. Há previsão de chuvas de intensidade moderada a forte, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios, queda pontual de granizo e ventos intensos. Essas condições podem provocar transtornos, como alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
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Sem feridos

Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Publicado em 10/04/2026 às 10:49
Uma viatura da Polícia Militar (PM) pegou fogo e teve parte da lataria destruída na noite de quinta-feira (9), no bairro BNH, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado em uma rua atrás do batalhão quando as chamas começaram. Até o momento, não foi possível identificar a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido.
Em vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta, a viatura aparece parada atrás de um caminhão, que também teve a parte traseira atingida pelo fogo. Um dia após o ocorrido, o carro foi novamente filmado, desta vez com os vidros quebrados, parte do painel derretido devido ao calor e a lataria carbonizada.
A PM informou que uma perícia será realizada na manhã desta sexta-feira (10). A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre as causas do incêndio e aguarda retorno.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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