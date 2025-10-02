A Gazeta - Agora

Moradores de bairro na Serra ficam 3 dias sem água após manutenção em poste

Publicado em 02/10/2025 às 18h50
Problema começou na segunda-feira (29) no bairro Residencial Jacaraípe na Serra

Moradores do bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, ficaram três dias sem abastecimento de água. O problema teria começado na segunda-feira (29) devido ao rompimento de um cano durante uma obra de substituição de postes feita pela concessionária de energia EDP, na Rua Travessa A.

Moradores do bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, enfrentam problemas causados pela falta de água
A moradora Arisleide Ludgero Silva relatou que a comunidade registrou vários protocolos junto à Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). Um caminhão-pipa chegou a circular na quarta-feira (1), mas não atendeu a todas as residências. “Na minha casa tem idosa e criança. A gente abre protocolo, eles prometem resolver em 24 horas, mas o prazo passa e nada”, disse Arisleide.

A EDP, responsável pela obra no local, informou que acionou a Cesan na segunda-feira (29) para a realização dos reparos necessários. Após contato da reportagem, A Cesan informou por volta das 18h desta quinta-feira (2) que o reparo do vazamento foi feito e o sistema de abastecimento voltou a operar.

