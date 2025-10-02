Moradores de bairro na Serra ficam 3 dias sem água após manutenção em poste

Moradores do bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, ficaram três dias sem abastecimento de água. O problema teria começado na segunda-feira (29) devido ao rompimento de um cano durante uma obra de substituição de postes feita pela concessionária de energia EDP, na Rua Travessa A.

Moradores do bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, enfrentam problemas causados pela falta de água Crédito: Leitor | A Gazeta

A moradora Arisleide Ludgero Silva relatou que a comunidade registrou vários protocolos junto à Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). Um caminhão-pipa chegou a circular na quarta-feira (1), mas não atendeu a todas as residências. “Na minha casa tem idosa e criança. A gente abre protocolo, eles prometem resolver em 24 horas, mas o prazo passa e nada”, disse Arisleide.