Moradores de bairro na Serra ficam 3 dias sem água após manutenção em poste
Moradores do bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, ficaram três dias sem abastecimento de água. O problema teria começado na segunda-feira (29) devido ao rompimento de um cano durante uma obra de substituição de postes feita pela concessionária de energia EDP, na Rua Travessa A.
A moradora Arisleide Ludgero Silva relatou que a comunidade registrou vários protocolos junto à Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). Um caminhão-pipa chegou a circular na quarta-feira (1), mas não atendeu a todas as residências. “Na minha casa tem idosa e criança. A gente abre protocolo, eles prometem resolver em 24 horas, mas o prazo passa e nada”, disse Arisleide.
A EDP, responsável pela obra no local, informou que acionou a Cesan na segunda-feira (29) para a realização dos reparos necessários. Após contato da reportagem, A Cesan informou por volta das 18h desta quinta-feira (2) que o reparo do vazamento foi feito e o sistema de abastecimento voltou a operar.