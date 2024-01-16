Morador leva mordida de jiboia no quintal de casa em Linhares

A jiboia media cerca de 1,50m de comprimento e estava no quintal da casa de um morador de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Uma jiboia foi encontrada na tarde desta segunda-feira (15) na casa de um morador do bairro Planalto, em Linhares , na região Norte do Espírito Santo. O animal de 1,50 metro estava no quintal da residência e mordeu o homem quando ele retirou um objeto onde a serpente se abrigava. O bicho foi levado para a unidade de saúde do bairro, e posteriormente o Departamento de Fiscalização Ambiental da Prefeitura e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a captura.

O morador foi levado ao Hospital Geral da cidade porque inicialmente suspeitou-se que a cobra fosse venenosa. O Departamento de Fiscalização Ambiental de Linhares esclareceu que se tratava de uma jiboia, espécie não venenosa e que não possui dentes inoculadores de veneno.

Caso não apresente nenhum tipo de ferimento, o animal será reintegrado à natureza em uma unidade de conservação mais próxima. É importante lembrar também que matar cobras é considerado crime ambiental. A pena é de multa e em casos extremos de reclusão de 2 a 5 anos.