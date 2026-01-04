Mimoso do Sul em alerta para mais chuva; nível do Rio Muqui sobe para 3m

Registros feitos na tarde de sábado (3) na localidade de Santo Antônio, Mimoso do Sul Crédito: Leitor A Gazeta

A cidade de Mimoso do Sul foi a que registrou o maior volume de chuva em intervalo de 24 horas no Espírito Santo, com 109,2 milímetros entre a manhã de sábado (3) e a deste domingo (4), segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Leonardo Ferreira. O nível do Rio Muqui do Sul chegou a atingir três metros, mas já recuou cerca de 36 centímetros. Já na localidade de Santo Antônio houve transbordamento de um córrego em área de várzea.

"Apesar do nível do Rio Muqui do Sul ter apresentado redução de 36 centímetros , a situação ainda exige atenção. A Defesa Civil orienta que moradores de áreas ribeirinhas permaneçam em alerta, já que há previsão de novas chuvas para o final da tarde, início da noite e madrugada", alertou.

O Espírito Santo segue em alerta máximo para chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso meteorológico é válido até o fim deste domingo e prevê chuvas fortes com alto risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas em algumas regiões.