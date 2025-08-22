Menina que sumiu em Vila Velha é localizada em Baixo Guandu, no ES
Uma adolescente de 14 anos que estava desaparecida desde o dia 14 de agosto, quando saiu para visitar a avó no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, foi localizada nesta quarta-feira (20) em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Civil, ela estava em uma residência na companhia de um homem de 22 anos, identificado durante operação conjunta entre a Delegacia de Pessoas Desaparecidas (DEPD), a Polícia Militar e o Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O nome dele não foi divulgado.
No local, os policiais encontraram uma arma de fogo com numeração raspada em posse do suspeito. Diante disso, o homem foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito e corrupção de menores. A corporação informou ainda que ele tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e respondia a um processo por homicídio qualificado em Santa Maria de Jetibá. Após os procedimentos padrões, a menina foi reintegrada à família.