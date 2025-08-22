A Gazeta - Agora

Menina que sumiu em Vila Velha é localizada em Baixo Guandu, no ES

Publicado em 22/08/2025 às 17h24

Uma adolescente de 14 anos que estava desaparecida desde o dia 14 de agosto, quando saiu para visitar a avó no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, foi localizada nesta quarta-feira (20) em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Civil, ela estava em uma residência na companhia de um homem de 22 anos, identificado durante operação conjunta entre a Delegacia de Pessoas Desaparecidas (DEPD), a Polícia Militar e o Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O nome dele não foi divulgado. 

Os policiais encontraram uma arma de fogo com numeração raspada em posse do suspeito
Os policiais encontraram uma arma de fogo com numeração raspada em posse do suspeito Crédito: Divulgação | Polícia Civil

No local, os policiais encontraram uma arma de fogo com numeração raspada em posse do suspeito. Diante disso, o homem foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito e corrupção de menores. A corporação informou ainda que ele tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e respondia a um processo por homicídio qualificado em Santa Maria de Jetibá. Após os procedimentos padrões, a menina foi reintegrada à família.

