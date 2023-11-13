Marinha emite alerta para ventos de até 60 km/h no litoral capixaba

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 60 km/h válido a partir da noite desta segunda-feira (13) até a noite da próxima sexta-feira (17). O aviso vale para a faixa litorânea compreendida entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Vitória. Segundo a Marinha, os ventos virão na direção nordeste a norte, e são provocados por um sistema de alta pressão.