Marinha emite alerta para ventos de até 60 km/h no litoral capixaba

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 60 km/h válido a partir da noite desta segunda-feira (13) até a noite da próxima sexta-feira (17). O aviso vale para a faixa litorânea compreendida entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Vitória. Segundo a Marinha, os ventos virão na direção nordeste a norte, e são provocados por um sistema de alta pressão.
Recordes de temperatura
O Espírito Santo teve o dia mais quente do ano neste domingo (12), conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Capital houve também recorde de temperatura máxima e, em algumas cidades das regiões Sul e Noroeste, os termômetros passaram dos 40 °C. O recorde anterior deste ano havia sido registrado em Ecoporanga, onde os termômetros marcaram 39,5 °C em 25 de outubro.