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Tempo

Em meio à onda de calor, ES recebe alerta de baixa umidade

Aviso de atenção emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia é válido para 45 cidades capixabas; veja lista
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 nov 2023 às 11:47

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 11:47

O Espírito Santo, que já passa por uma onda de calor — fenômeno iniciado na sexta-feira (10) e que vai até terça (14), recebeu agora um novo alerta: o de baixa umidade, que pode trazer riscos à saúde, além de facilitar incêndios florestais. O aviso de atenção emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia é válido até as 19 horas deste sábado (11).
Segundo o instituto, a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20% em pelo menos 45 municípios capixabas. Veja lista:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte 
  3. Águia Branca
  4.  Alegre 
  5. Alto Rio Novo
  6.  Apiacá
  7. Baixo Guandu
  8.  Barra de São Francisco
  9. Bom Jesus do Norte 
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim 
  12. Castelo
  13. Colatina 
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16.  Domingos Martins 
  17. Dores do Rio Preto 
  18. Ecoporanga 
  19. Governador Lindenberg 
  20. Guaçuí 
  21. Ibatiba
  22.  Ibitirama 
  23. Irupi
  24. Itaguaçu 
  25. Itarana
  26. Iúna 
  27. Jerônimo Monteiro 
  28. Laranja da Terra 
  29. Mantenópolis 
  30. Marilândia 
  31. Mimoso do Sul 
  32. Mucurici 
  33. Muniz Freire 
  34. Muqui 
  35. Nova Venécia 
  36. Pancas 
  37. Ponto Belo 
  38. Santa Maria de Jetibá 
  39. Santa Teresa 
  40. São Domingos do Norte 
  41. São Gabriel da Palha 
  42. São José do Calçado 
  43. São Roque do Canaã 
  44. Venda Nova do Imigrante 
  45. Vila Pavão

Orientações do Inmet

► Beba bastante líquido

► Evite desgaste físico nas horas mais secas

► Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia

► Obtenha mais informações junto à Defesa Civil ( 199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

A onda de calor

O Estado recebeu na sexta-feira (10) um alerta laranja — o segundo maior na escala de risco — para uma onda de calor que deve ficar em território capixaba até terça-feira (14). Em 34 cidades, a temperatura deve ficar 5ºC acima da média.
ES recebe alerta de perigo para onda de calor válido até a próxima semana
ES recebe alerta de perigo para onda de calor válido até a próxima semana Crédito: Inmet
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Iúna
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Marataízes
  24. Marechal Floriano
  25. Mimoso do Sul
  26. Muniz Freire
  27. Muqui
  28. Piúma
  29. Presidente Kennedy
  30. Rio Novo do Sul
  31. Santa Maria de Jetibá
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante

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