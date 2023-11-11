Em meio à onda de calor, ES recebe alerta de baixa umidade

O Espírito Santo, que já passa por uma onda de calor — fenômeno iniciado na sexta-feira (10) e que vai até terça (14), recebeu agora um novo alerta: o de baixa umidade, que pode trazer riscos à saúde, além de facilitar incêndios florestais. O aviso de atenção emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia é válido até as 19 horas deste sábado (11).
Segundo o instituto, a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20% em pelo menos 45 municípios capixabas. Veja lista:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Ponto Belo
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
Orientações do Inmet
► Beba bastante líquido
► Evite desgaste físico nas horas mais secas
► Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia
► Obtenha mais informações junto à Defesa Civil ( 199) e ao Corpo de Bombeiros (193).
A onda de calor
O Estado recebeu na sexta-feira (10) um alerta laranja — o segundo maior na escala de risco — para uma onda de calor que deve ficar em território capixaba até terça-feira (14). Em 34 cidades, a temperatura deve ficar 5ºC acima da média.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante