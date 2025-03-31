Manifestação na Reta da Penha complica o trânsito em Vitória

Imagens do aplicativo de monitoramento em tempo real, Waze, mostram diversos pontos de lentidão e engarrafamento nas principais avenidas próximas, como a Avenida Leitão da Silva, Avenida Marechal Campos e Avenida Nossa Senhora da Penha.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo da manifestação. Porém, segundo testemunhas e também em um vídeo que circula nas redes, são pessoas com camisas brancas em cima de um caminhão de som pedindo paz. "Queremos ouvidoria externa da segurança pública", "Câmeras nas fardas, já!", "Não ao genocídio da juventude negra!".