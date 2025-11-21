Mais um suspeito de envolvimento no triplo homicídio na Serra é preso

Foi preso mais um suspeito de envolvimento no triplo homicídio em frente a uma distribuidora em Novo Horizonte, na Serra, no dia 12 de julho. Samuel Cararo de Paula, conhecido como Seção, estava em casa, no bairro Santa Martha, em Vitória, quando a polícia o prendeu, nesta sexta-feira (21). Ele é a sétima pessoa colocada atrás das grades por participação no caso. No grupo, está um advogado e outros cinco apontados como traficantes pela Polícia Civil.