Disputa por tráfico

Quem são os traficantes procurados por triplo homicídio em distribuidora na Serra

Polícia divulgou imagens de três criminosos procurados por participarem de um ataque a tiros que resultou na morte de três pessoas em uma distribuidora de bebidas; crime ocorreu em julho

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 20:14

Gabriel Tadeu Santana Leite (à esquerda), conhecido como Paquetá, Igor Daniel dos Santos Rafasque, vulgo Gaspar, e Samuel Cararo de Paula, Secão, são procurados por um triplo homicídio na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Os envolvidos no triplo homicídio ocorrido no dia 11 de julho de 2025 em uma distribuidora em Novo Horizonte, na Serra, foram identificados. Seis estão presos, porém três seguem foragidos. Igor Daniel dos Santos Rafasque, vulgo Gaspar, conseguiu escapar por uma área de mata. Já Samuel Cararo de Paula, Secão, e Gabriel Tadeu Santana Leite, conhecido como Paquetá, invadirem um condomínio no mesmo município e depois pegarem uma corrida por aplicativo para o Morro da Garrafa, em Vitória.

Segundo a Polícia Civil, o trio estava dentro do T-Cross de onde partiram os disparos que mataram Marcelo Henrique dos Santos Silva, 35 anos, que levou nove tiros; Tiago Azevedo, 22, com um disparo na cabeça; e Marcos Vinícius de Souza Rodrigues, 18, atingido por cinco balas. O chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, informou que Tiago não era alvo e estava com a namorada no local esperando a entrega de um pastel que havia comprado momentos antes.

Marcelo Henrique dos Santos Silva (à esquerda), 35 anos, que levou oito tiros; Tiago Azevedo, 22, com um disparo na cabeça; e Marcos Vinícius de Souza Rodrigues, 18, atingido por cinco balas Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Além das mortes, outras três pessoas ficaram feridas no local, sendo um deles o alvo. Durante a fuga, dois suspeitos ainda atiraram contra dois policiais.

COMO AJUDAR A POLÍCIA? A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

A investigação apontou que o trio estava no banco traseiro do SUV e atuaram como executores. Porém, Igor teve uma participação "especial". O traficante foi quem apontou que o ataque deveria acontecer após o planejamento do crime por parte de Rafael.

"O crime ocorreu por volta das 22h55 e por volta de 8h50 da noite os dois veículos, primeiro o T-Cross, que trouxe os seis indivíduos que participaram do crime, sendo que eles foram sem armas de fogo para verificar se tinha blitz. Atrás dele veio o veículo do Rafael, um Ford EcoSport, que trouxe as seis pistolas utilizadas no crime. Os dois carros saíram em comboio do Morro da Garrafa, passaram pela Reta da Penha, e chegaram em Novo Horizonte, onde ficaram em uma residência próxima ao local organizando o ataque" detalhou o delegado.

Os demais envolvidos foram presos em épocas diferentes, são eles: Lucas Henrique Soares da Silva, vulgo 2B, Cleiton Ronai Dias Lino, Rafael Martins, conhecido como Barata, Carlos Eduardo Gomes da Silva, apelidado de 2k, Raone Bernardo Soares Bomfim e José Augusto Rodrigues do Nascimento, vulgo Tuiu.

Organograma mostra a hierarquia do grupo suspeito de envolvimento em ataque em distribuidora em Novo Horizonte, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Donos da boca

A matança aconteceu devido ao domínio dos pontos de tráfico de drogas entre o Terceiro Comando Puro e Primeiro Comando de Vitória. O grupo integra o TCP e agiu a mando de Lucas, chefe da facção no Morro do Garrafa, localizado na Capital.

Mesmo preso, ele conseguia dar ordens com ajuda de Rafael, advogado que, de acordo com o delegado, levava e trazia informações do preso. As informações eram entregues a Rafael, que cumpria as ordens do ‘chefe’. Após terem o poder tomado em Novo Horizonte, Lucas definiu a morte dos traficantes da região para recuperar o controle.

“Um traficante que era a ponte do morro no bairro da Serra, pulou de lado e se uniu ao Sérgio Raimundo, vulgo Serginho Cauê, que é membro do PCV, foragido no estado do Rio de Janeiro, e tem mandado de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas. Eles impediram os traficantes do Morro da Garrafa de continuar colocando drogas naquele local. Em razão disso, eles deram um ataque”, explicou o chefe da DHPP na Serra.

Vídeo mostra ataque

Conforme o delegado, durante o ataque foram efetuados 54 disparos. As balas atingiram os alvos, envolvidos com o tráfico, mas também acertaram pessoas inocentes.

"O Marcos Vinícius, que está de camisa vermelha no vídeo, é atingido por novos disparos, cai no chão conforme as imagens e morre no local. O indivíduo de boné branco, o Marcelo, consegue correr, porém é alvejado por 14 disparos e também morre ali. Outro que está um pouco afastado deles, embaixo de uma marquise, é o Tiago. Ele era inocente. Além dessas três vítimas, um indivíduo que está de moletom azul com branco nas imagens, que também era alvo, foi atingido no pescoço, acabou socorrido e sobreviveu. Um motoboy que estava na esquina próximo à praça também foi atingido por dois disparos no braço. A mulher do Tiago, que também não que estava com ele, foi alvejada por um disparo no braço", detalhou o delegado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta