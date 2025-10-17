Mais um é preso por morte após briga entre mulheres em festa no ES

Mais um suspeito de participar de uma confusão que terminou em assassinato em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta sexta-feira (17). O crime ocorreu em julho após a festa "Forró do Pontal", no balneário de Pontal do Ipiranga. Testemunhas contaram que mulheres começaram a se agredir no evento, e Maxwell dos Santos Carapina, de 32 anos, foi um dos homens que ajudaram a separar a briga. Após a festa, ele foi cercado e morto a tiros por vingança, com cerca de 25 disparos, segundo a Polícia Civil.