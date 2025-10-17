Mais um é preso por morte após briga entre mulheres em festa no ES
Mais um suspeito de participar de uma confusão que terminou em assassinato em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta sexta-feira (17). O crime ocorreu em julho após a festa "Forró do Pontal", no balneário de Pontal do Ipiranga. Testemunhas contaram que mulheres começaram a se agredir no evento, e Maxwell dos Santos Carapina, de 32 anos, foi um dos homens que ajudaram a separar a briga. Após a festa, ele foi cercado e morto a tiros por vingança, com cerca de 25 disparos, segundo a Polícia Civil.
João Bispo dos Santos Filho foi preso no bairro Jocafe, também em Linhares. Outro suspeito, Eduardo de Jesus Alves, está no sistema prisional desde setembro. Agora, a polícia pede ajuda da população para localizar Gilvan Lima de Oliveira. Informações que auxiliem na prisão dele podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet.
A reportagem tenta localizar as defesas dos suspeitos. O espaço segue aberto para posicionamentos.