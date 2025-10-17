A Gazeta - Agora

Mais um é preso por morte após briga entre mulheres em festa no ES

Publicado em 17/10/2025 às 16h18
À esquerda, João Bispo, suspeito preso nesta sexta. À direita, Gilvan que é considerado foragido
À esquerda, João Bispo, suspeito preso nesta sexta. À direita, Gilvan que é considerado foragido Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Mais um suspeito de participar de uma confusão que terminou em assassinato em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta sexta-feira (17). O crime ocorreu em julho após a festa "Forró do Pontal", no balneário de Pontal do Ipiranga. Testemunhas contaram que mulheres começaram a se agredir no evento, e Maxwell dos Santos Carapina, de 32 anos, foi um dos homens que ajudaram a separar a briga. Após a festa, ele foi cercado e morto a tiros por vingança, com cerca de 25 disparos, segundo a Polícia Civil.

João Bispo dos Santos Filho foi preso no bairro Jocafe, também em Linhares. Outro suspeito, Eduardo de Jesus Alves, está no sistema prisional desde setembro. Agora, a polícia pede ajuda da população para localizar Gilvan Lima de Oliveira. Informações que auxiliem na prisão dele podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet

A reportagem tenta localizar as defesas dos suspeitos. O espaço segue aberto para posicionamentos. 

