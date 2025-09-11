Suspeito de matar homem que foi separar briga de mulheres é preso em Linhares

Foi preso na madrugada desta quinta-feira (11) um dos suspeitos de matar Maxwell dos Santos Carapina, de 32 anos, com 25 tiros, durante uma festa em Pontal do Ipiranga, Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 20 de julho deste ano. A prisão de Eduardo de Jesus Alves, de 19 anos, ocorreu na casa dele, no bairro Jocafe, no município. A Polícia Civil informou que outro indivíduo, identificado como Gilvan Lima de Oliveira, de 36 anos, é considerado foragido por suspeita de participação no homicídio.