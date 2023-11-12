Mãe faz Enem pela 10ª vez para motivar filho treineiro em Vitória

Sobre a experiência na prova deste ano, Gisele relatou ter encarado textos longos. “Ao longo da prova, eu tive que dar uma parada para dar uma respirada porque muda de tema e fica cansativo. Estudo Biologia com ele (filho) desde que entrei na graduação. Só que vejo que essa parte para ele é mais difícil. Não sei se é porque a cobrança é maior, mas ele vai muito bem em Matemática”, disse.