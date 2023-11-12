Mãe faz Enem pela 10ª vez para motivar filho treineiro em Vitória

Entre os estudantes que fazem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em busca de uma vaga no ensino superior, existem aqueles candidatos que aproveitam a prova para testar os próprios conhecimentos. É o caso da bióloga e doutoranda em Biologia Gisele de Aquino Prado Duarte, de 39 anos, que faz o exame pela 10ª vez.
Além de avaliar os conhecimentos em Biologia, Gisele relatou à reportagem que fez a prova novamente para motivar o filho, que realiza o exame pela terceira vez como treineiro. O jovem cursa Mecânica no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e, no próximo ano, deve fazer a prova para valer.
Sobre a experiência na prova deste ano, Gisele relatou ter encarado textos longos. “Ao longo da prova, eu tive que dar uma parada para dar uma respirada porque muda de tema e fica cansativo. Estudo Biologia com ele (filho) desde que entrei na graduação. Só que vejo que essa parte para ele é mais difícil. Não sei se é porque a cobrança é maior, mas ele vai muito bem em Matemática”, disse.