Linha 616: itinerário alterado após ônibus ser incendiado em Vila Velha
Publicado em 23/02/2026 às 12h41
A linha de ônibus 616, que liga Morada da Barra ao Terminal de Itaparica, em Vila Velha, passando por Barramares, teve o percurso alterado nesta segunda-feira (23), após um coletivo ser incendiado. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), os veículos não seguem até o ponto final, encerrando o trajeto na Estrada Ayrton Senna. Ainda não há previsão para a normalização do serviço.
O ataque ocorreu durante a manhã, quando dois homens encapuzados atearam fogo ao veículo. A Polícia Civil investiga o caso.