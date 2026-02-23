A Gazeta - Agora

Linha 616: itinerário alterado após ônibus ser incendiado em Vila Velha

Publicado em 23/02/2026 às 12h41
Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate à chamas
Ônibus da linha 616 foi incendiado em Vila Velha Crédito: Archimedes Patricio

A linha de ônibus 616, que liga Morada da Barra ao Terminal de Itaparica, em Vila Velha, passando por Barramares, teve o percurso alterado nesta segunda-feira (23), após um coletivo ser incendiado. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), os veículos não seguem até o ponto final, encerrando o trajeto na Estrada Ayrton Senna. Ainda não há previsão para a normalização do serviço.

O ataque ocorreu durante a manhã, quando dois homens encapuzados atearam fogo ao veículo. A Polícia Civil investiga o caso.

