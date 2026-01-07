Karla Coser reassume mandato na Câmara de Vitória após licença-maternidade

Após seis meses de licença-maternidade, a vereadora Karla Coser (PT) reassumiu o mandato na Câmara de Vitória na segunda-feira (5), com a retomada dos trabalhos legislativos. Ela havia se afastado em 1º de julho de 2025, grávida de 35 semanas, sendo a primeira vereadora da capital a usufruir da licença de 180 dias prevista no Regimento Interno desde 2021.

Ao retornar, Karla destacou o caráter histórico do afastamento. “Cumpri a licença-maternidade nos 180 dias previstos em lei. A licença-maternidade é um direito para todas as mulheres e crianças e é uma pauta defendida por mim, assim como defendo o aumento da licença-paternidade. É importante destacar que eu fui a primeira vereadora a utilizar do direito porque antes não havia essa previsão para as vereadoras na Câmara Municipal de Vitória e eu espero que muitas outras possam se valer porque mais mulheres e mães devem ocupar o Legislativo”, afirmou.