Justiça manda soltar suspeito de matar comerciantes em Atílio Vivácqua

Além do pagamento de fiança, a Justiça também estabeleceu medidas cautelares ao suspeito. Ésio Luiz Tosta Cansian foi preso um dia após os comerciantes Thony Ribeiro Venturi, de 36 anos, e Vitor Fernandes Gomes, de 39, serem assassinados a tiros no interior do município. Segundo o titular da Delegacia de Atílio Vivácqua, Estêvão Oggione Leite, a investigação aponta que o suspeito estava sendo pressionado a quitar a dívida na negociação de um automóvel. >