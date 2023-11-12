Jovem faz prova do Enem pela quarta vez para tentar bolsa de estudos

Essa é a quarta vez que a estudante Mariana Kobi, de 22 anos, faz o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Assim como outros candidatos, ela também chegou cedo no local de aplicação da prova neste domingo (12). Às 09h50 ela já estava em frente de uma faculdade, em Vitória. Os portões só se abrem ao meio-dia. Já a prova está marcada para começar às 13h30.