Jovem faz prova do Enem pela quarta vez para tentar bolsa de estudos

Essa é a quarta vez que a estudante Mariana Kobi, de 22 anos, faz o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Assim como outros candidatos, ela também chegou cedo no local de aplicação da prova neste domingo (12). Às 09h50 ela já estava em frente de uma faculdade, em Vitória. Os portões só se abrem ao meio-dia. Já a prova está marcada para começar às 13h30.
Moradora do bairro Jardim da Penha, em Vitória, mariana nasceu em Rio Novo do Sul. Ela quer cursar fisioterapia e diz que está fazendo a prova para tentar uma bolsa de estudos em uma universidade particular.
JESSICA COUTINHO e LAÍSA MENEZES são alunas do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação de Natalia Bourguignon.