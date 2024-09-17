Jovem é baleado em tentativa de assalto e pilota moto até PA em Viana

Um jovem de 24 anos passou por momentos de pânico em Viana: ele estava em uma motocicleta, após sair do trabalho, quando foi abordado por dois suspeitos, também de moto, que se aproximaram e tentaram roubá-lo no final da tarde de segunda-feira (16). A vítima acelerou, para fugir dos assaltantes, e acabou baleada. Mesmo ferido, o homem foi pilotando até o Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi, onde pediu ajuda.
A Polícia Militar não informou qual o bairro em que a ocorrência aconteceu, mas foi acionada quando o jovem, ferido na perna, deu entrada no PA em Viana por volta de 18h. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio (tentar matar para roubar) e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento nenhum suspeito foi detido.
Em nota, a Polícia Civil ainda reforçou que "a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".