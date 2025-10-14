Jogadores do ES que ganharam na loteria ainda não resgataram o prêmio

Os sortudos ganhadores dos dois prêmios da +Milionária em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, ainda não resgataram os quase R$ 174 milhões que ganharam.

A Gazeta noticiou em primeira mão na segunda-feira (13) que os jogos foram realizados por um grupo de 24 amigos — e teve até bilhete perdido. Apostando novamente os mesmos números, acabaram levando duas vezes o prêmio milionário. Confira aqui os detalhes dessa história digna de filme.