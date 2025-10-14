A Gazeta - Agora

Jogadores do ES que ganharam na loteria ainda não resgataram o prêmio

Publicado em 14/10/2025 às 13h05
Lotérica do Colono, em Santa Maria de Jetibá, onde duas apostas levaram prêmio de mais de R$ 86 milhões
Lotérica do Colono, onde duas apostas levaram prêmio de mais de R$ 86 milhões cada Crédito: Divulgação

Os sortudos ganhadores dos dois prêmios da +Milionária em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, ainda não resgataram os quase R$ 174 milhões que ganharam.

A Gazeta noticiou em primeira mão na segunda-feira (13)  que os jogos foram realizados por um grupo de 24 amigos — e teve até bilhete perdido. Apostando novamente os mesmos números, acabaram levando duas vezes o prêmio milionário. Confira aqui os detalhes dessa história digna de filme

