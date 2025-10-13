+ Milionária

Os detalhes dignos de filme sobre os jogos que ganharam na loteria no ES

As duas apostas — que ganharam R$ 83 milhões cada — foram feitas na mesma lotérica pelo mesmo grupo de amigos; entenda o que aconteceu

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:02

Duas apostas da +Milionária foram sorteadas no mesmo local, a Lotérica do Colono Crédito: Lotérica do Colono e Caixa Econômica

As duas apostas vencedoras da +Milionária na mesma lotérica em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, têm por trás uma história digna de filme: elas foram feitas pelo mesmo grupo de amigos, que jogaram duas vezes por terem perdido o primeiro bilhete.

A história já "corre" pela cidade, e a reportagem de A Gazeta conseguiu conversar com um parente de um dos ganhadores para confirmar alguns detalhes.

Apesar de serem apostas simples, ou seja, não foram realizadas no estilo "bolão", o mesmo jogo foi feito por um grupo de 24 amigos. Sendo assim, o prêmio dos dois bilhetes, que deu R$ 86.999.186,81 cada, soma um total de R$ 173.998.373,62. Isso dá R$ 7.249.932,23 para cada amigo.

Mas, vamos por partes. A Gazeta apurou que o grupo de amigos costuma fazer jogos com frequência — não só da +Milionária. Tentam Mega-Sena e outros tipos de loteria. Eles também têm o hábito de apostar sempre as mesmas sequências de números.

Dessa vez, o que mudou foi o fato de o apostador (que efetivamente foi à lotérica registrar o jogo) ter percebido ao chegar em casa que tinha perdido o bilhete da +Milionária. Por isso, voltou à casa de jogos e fez a mesma aposta pela segunda vez.

No sábado, a surpresa: o concurso 293 da +Milionária sorteou exatamente os números daquela aposta. O grupo estava com um dos bilhetes em mãos, mas e o outro? Após muita procura, o papel foi localizado nesta segunda-feira (13). Agora, os amigos poderão usufruir do prêmio duplamente: já que cada uma das apostas levou R$ 86.999.186,81, o total das duas ficou em R$ 173.998.373,62.

"A sorte está batendo na porta de Santa Maria de Jetibá. Estamos muito felizes de conseguir essa vitória. O pessoal daqui merece muito, tem muita gente que joga aqui. Foi merecido", destacou Tiago Rossi, proprietário da Lotérica do Colono, onde as apostas foram realizadas.

O jogo ► Os números sorteados foram 4 - 21 - 29 - 33 - 39 - 42, e os trevos foram o 1 e o 4



► Segundo o site da Caixa Econômica Federal, os jogos de Santa Maria de Jetibá foram simples, e a quantidade de números apostados foi de 8 + 3



Como funciona a +Milionária?

A +Milionária oferece 10 faixas de premiação e um prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões em cada sorteio. No volante, o jogador deve selecionar seis números, entre 1 e 50, e dois trevos, entre 1 e 6. A aposta mínima custa R$ 6.

