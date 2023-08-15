Interdições no trânsito para obras em Itapuã, Vila Velha

Obras de recapeamento do asfalto em Itapuã, Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV

Motoristas que trafegam pela região de Itapuã, em Vila Velha, devem ficar atentos ao avanço de obras de recapeamento do asfalto em ruas do bairro. Até esta quarta-feira (16), as máquinas estarão presentes na Rua São Paulo. O trânsito estará interditado da Rua Resplendor, passando pela Santa Catarina, até a Rua Erothildes Penna Medina.

Já entre os dias 16 e 21, a obra avança para o quarteirão da Rua Erothildes Penna Medina, passando pelas vias Maranhão e José Pena Medina, até a Rua Ceará. As obras começam sempre às 9 horas.

Os trabalhos fazem parte do Programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Vila Velha, com investimento anual de R$ 15 milhões. Em alguns casos, as interdições podem durar até dois dias.