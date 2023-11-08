Inscrições abertas para o Miss e Mister ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2024

Miss ES Mini, Mirim e Juvenil é porta de entrada para concursos nacionais Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a Miss e Mister ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2024. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou WhatsApp (27) 99789-7210. Podem participar crianças e jovens de 1 a 24 anos que vão concorrer em suas respectivas categorias: Baby (01 a 03 anos), Mini (4 a 8 anos), Mirim (9 a 12 anos), Juvenil (13 a 17 anos) e Mister (18 a 24 anos).

Para se inscrever, é necessário enviar quatro fotos, sendo duas de rosto e duas de corpo, exceto em trajes de banho, além da autorização dos pais ou responsáveis. Segundo a organizadora, Thays do Espírito Santo, serão selecionados 35 candidatos em cada categoria.

A seleção dos participantes é semanal até que as vagas sejam todas preenchidas. Os escolhidos vão disputar suas coroas numa cerimônia a ser realizada no dia 27 de janeiro, no Sesc Glória, no Centro de Vitória.