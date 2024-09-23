Incêndio volta a atingir região do Contorno na Serra

Um incêndio atinge uma área de vegetação na Rodovia do Contorno, na Serra, nesta segunda-feira (23). Imagens áreas do drone do Bom dia Espírito Santo, da TV Gazeta, flagrou a extensa fumaça que cobre a região.
As primeiras informações davam conta de que o incêndio era na região do Contorno do Mestre Álvaro, mas o Corpo de Bombeiros Militar informou que o fogo acontece em uma área de vegetação próxima ao bairro André Carloni e Pavilhão de Carapina. De acordo com a corporação, uma equipe foi encaminhada ao local e a ocorrência está em andamento.
Segundo a Eco 101, a ocorrência é fora do trecho que está sob concessão da empresa e não há interdição da rodovia.
Também na Serra, no dia 13 de setembro, um incêndio atingiu a vegetação do Contorno do Mestre Álvaro, próxima à pista. Na ocasião, a suspeita era que a fumaça tenha sido causada pela queima de turfa, uma matéria orgânica típica da região. No dia 29 de agosto, os acessos ao Contorno do Mestre Álvaro precisaram serem fechados após uma densa nuvem de fumaça provocar um engavetamento com, pelo menos, nove carros.