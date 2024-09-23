Incêndio volta a atingir região do Contorno na Serra

As primeiras informações davam conta de que o incêndio era na região do Contorno do Mestre Álvaro, mas o Corpo de Bombeiros Militar informou que o fogo acontece em uma área de vegetação próxima ao bairro André Carloni e Pavilhão de Carapina. De acordo com a corporação, uma equipe foi encaminhada ao local e a ocorrência está em andamento.