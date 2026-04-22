Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra

Estudantes que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm uma oportunidade gratuita disponível na Serra. O Projeto Solidariedade, Educação e Responsabilidade Social (Projeto SER) iniciou o período de inscrições para seu curso preparatório, voltado a candidatos que buscam reforço nos estudos ao longo do ano.
Com foco em inclusão educacional, a iniciativa disponibiliza aulas presenciais, material de apoio e acompanhamento com professores voluntários. As inscrições devem ser feitas on-line até o dia 30 de abril, e o número de vagas é limitado.
Processo de inscrição e matrícula
Após o cadastro, os candidatos selecionados deverão comparecer presencialmente para confirmação da matrícula. O procedimento será realizado nos dias 8 e 15 de maio, ambos aos sábados, das 9h às 13h, na unidade da Multivix, em Colina de Laranjeiras.
Para efetivar a vaga, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.
O curso é integralmente gratuito no que diz respeito às mensalidades. No entanto, é cobrada uma taxa única de R$ 100, destinada à confecção de materiais didáticos e ao uniforme dos participantes. Também é solicitada a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.
Cronograma das aulas
As atividades começam no dia 23 de maio e seguem até novembro, sempre aos sábados, das 9h às 12h30. Ao final do ciclo, os alunos participam de um aulão de revisão, realizado na semana que antecede o Enem, com foco nos principais conteúdos da prova.
Mais informações podem ser obtidas pelos canais oficiais do projeto:
Instagram: @projetoserr
WhatsApp: (27) 99780-6887
- Para se inscrever na primeira etapa da seleção, clique aqui.