Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Educação

Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra

Iniciativa oferece aulas presenciais aos sábados e apoio pedagógico sem mensalidades; inscrições vão até 30 de abril

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 12:56

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

22 abr 2026 às 12:56
Imagem Edicase Brasil
Projeto oferece aulas presenciais aos sábados e apoio pedagógico  (Imagem: rafapress | Shutterstock) rafapress | Shutterstock)

Estudantes que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm uma oportunidade gratuita disponível na Serra. O Projeto Solidariedade, Educação e Responsabilidade Social (Projeto SER) iniciou o período de inscrições para seu curso preparatório, voltado a candidatos que buscam reforço nos estudos ao longo do ano.


Com foco em inclusão educacional, a iniciativa disponibiliza aulas presenciais, material de apoio e acompanhamento com professores voluntários. As inscrições devem ser feitas on-line até o dia 30 de abril, e o número de vagas é limitado.

Processo de inscrição e matrícula

Após o cadastro, os candidatos selecionados deverão comparecer presencialmente para confirmação da matrícula. O procedimento será realizado nos dias 8 e 15 de maio, ambos aos sábados, das 9h às 13h, na unidade da Multivix, em Colina de Laranjeiras.


Para efetivar a vaga, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.


O curso é integralmente gratuito no que diz respeito às mensalidades. No entanto, é cobrada uma taxa única de R$ 100, destinada à confecção de materiais didáticos e ao uniforme dos participantes. Também é solicitada a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

Cronograma das aulas

As atividades começam no dia 23 de maio e seguem até novembro, sempre aos sábados, das 9h às 12h30. Ao final do ciclo, os alunos participam de um aulão de revisão, realizado na semana que antecede o Enem, com foco nos principais conteúdos da prova.


Mais informações podem ser obtidas pelos canais oficiais do projeto:

  • Instagram: @projetoserr

  • WhatsApp: (27) 99780-6887

  • Para se inscrever na primeira etapa da seleção, clique aqui.

Veja Também 

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília

STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX

O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)

Professor, sala de aula, educação

ES vai ter um ano para elaborar Plano de Educação da próxima década

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Enem Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados