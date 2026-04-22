Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra

Estudantes que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm uma oportunidade gratuita disponível na Serra. O Projeto Solidariedade, Educação e Responsabilidade Social (Projeto SER) iniciou o período de inscrições para seu curso preparatório, voltado a candidatos que buscam reforço nos estudos ao longo do ano.





Com foco em inclusão educacional, a iniciativa disponibiliza aulas presenciais, material de apoio e acompanhamento com professores voluntários. As inscrições devem ser feitas on-line até o dia 30 de abril, e o número de vagas é limitado.