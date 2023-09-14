Incêndio atinge grande área de vegetação em Cachoeiro

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no Morro das Andorinhas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no início da noite desta quinta-feira (14). As chamas foram vistas por moradores de diferentes áreas do município e, de acordo com informações da base do Corpo de Bombeiros local, afetou os bairros IBC, Jardim América e Jardim Itapemirim.
Ainda conforme a base do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 15h30 e, até por volta de 20h, ainda estava no local controlando o incêndio. Não há informações sobre as causas do fogo.
Por nota, o Corpo de Bombeiros informou, nesta sexta-feira (15), que os militares foram acionados ao bairro São Francisco de Assis e uma equipe constatou que as chamas se aproximavam de empresas e de um condomínio no bairro Jardim América. Foi realizado o combate com o uso de abafadores e bombas costais, eliminando o risco para as edificações. Em seguida, os bombeiros realizaram o combate no topo do morro, bem como em outra área, onde as chamas se aproximavam de residências no bairro IBC. As equipes extinguiram totalmente o incêndio.