Incêndio atinge grande área de vegetação em Cachoeiro

Por nota, o Corpo de Bombeiros informou, nesta sexta-feira (15), que os militares foram acionados ao bairro São Francisco de Assis e uma equipe constatou que as chamas se aproximavam de empresas e de um condomínio no bairro Jardim América. Foi realizado o combate com o uso de abafadores e bombas costais, eliminando o risco para as edificações. Em seguida, os bombeiros realizaram o combate no topo do morro, bem como em outra área, onde as chamas se aproximavam de residências no bairro IBC. As equipes extinguiram totalmente o incêndio.