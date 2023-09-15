Morre jovem que ficou desacordada após acidente de moto em Cachoeiro

Morreu a motociclista de 25 anos, identificada por Raylany Souza Diniz, que se envolveu em um acidente com um caminhão na tarde de quinta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, ela não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no início da noite do mesmo dia da colisão.
O acidente ocorreu por volta das 14h, aconteceu na Avenida José Félix Cheim, no bairro Jardim América, via conhecida por Linha Vermelha. Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão contou que trafegava pela via e que, ao mudar de faixa, não teria visto a motocicleta, que seguia à direita do veículo, tendo colidido lateralmente.
A motociclista de 25 anos ficou desacordada e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).