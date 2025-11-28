Igreja é invadida pela segunda vez em quatro dias na Serra

Uma igreja do bairro São Francisco, na Serra, foi novamente invadida na noite de quinta-feira (27). O local já havia sido alvo de um criminoso na madrugada da última segunda-feira (24), ocasião em que o prejuízo foi de aproximadamente R$ 2 mil.

Desta vez, o invasor danificou uma porta de vidro, mas não conseguiu levar nenhum objeto. A Polícia Militar foi acionada via Ciodes (190), porém o suspeito não foi localizado.