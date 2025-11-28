A Gazeta - Agora

Igreja é invadida pela segunda vez em quatro dias na Serra

Publicado em 28/11/2025 às 11h50
Igreja foi novamente invadida, em um intervalo de um dia, em São Francisco, na Serra

Uma igreja do bairro São Francisco, na Serra, foi novamente invadida na noite de quinta-feira (27). O local já havia sido alvo de um criminoso na madrugada da última segunda-feira (24), ocasião em que o prejuízo foi de aproximadamente R$ 2 mil.

Desta vez, o invasor danificou uma porta de vidro, mas não conseguiu levar nenhum objeto. A Polícia Militar foi acionada via Ciodes (190), porém o suspeito não foi localizado.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pelo 11º Distrito Policial da Serra, que está empenhado em identificar e responsabilizar os envolvidos.

