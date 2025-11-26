A Gazeta - Agora

Igreja é invadida, furtada e tem prejuízo de R$ 2 mil na Serra; vídeo

Publicado em 26/11/2025 às 11h41
Uma igreja foi invadida e furtada no bairro São Francisco, na Serra. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (24) e deixou um prejuízo de aproximadamente R$ 2 mil. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o indivíduo pula o muro e entra no local (vídeo acima).

Conforme relato em boletim de ocorrência registrado no 11º Distrito Policial da Serra, o criminoso utilizou uma ferramenta do tipo “turquesa” para arrombar a porta. Após revirar os armários da cozinha, o homem desligou o disjuntor de energia e o sistema de alarme para tentar evitar que a ação continuasse sendo monitorada. Ele permaneceu no tempo por cerca de 27 minutos e furtou duas extensões, um ventilador e um kit de primeiros socorros.

Antes de fugir, o indivíduo também mexeu nos armários do ministério de dança da igreja. Essa foi a segunda vez neste ano que o local foi invadido. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do 11º Distrito Policial da Serra, que trabalha para identificar e responsabilizar o autor do crime. "A população pode repassar informações por meio do Disque-Denúncia (181), canal gratuito e disponível em todo o Estado", afirmou a corporação.

Motorista foge após atropelar e matar mulher na BR 101, em São Mateus

Publicado em 26/11/2025 às 11h31
Mulher morreu atropelada e motorista foge na BR 101, em São Mateus Crédito: Divulgação | Polícia Rodeoviária Federal

Uma mulher ainda não identificada morreu após ser atropelada na madrugada desta quarta-feira (26), no km 67 da BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente foi registrado por volta de 3h20. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atingida por um veículo, mas o motorista fugiu do local imediatamente após o atropelamento, sem prestar socorro. As causas e circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pelas autoridades.

A Ecovias Capixabas informou que uma faixa da pista foi interditada durante o atendimento da ocorrência e o trânsito foi liberado por volta das 5h. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde será identificado. A PRF e a Polícia Civil investigam a identificação da vítima e quem dirigia o veículo que atropelou a mulher.

Xícara gigante de mais de 500 kg é derrubada por temporal em cidade do ES

Publicado em 26/11/2025 às 10h57
Tempestade derruba até xícara gigante em cidade do ES Crédito: Redes sociais

A tempestade que atingiu o Espírito Santo entre a tarde e a noite de terça-feira (25), incluindo até mesmo queda de granizo em algumas cidades, causou estragos em Brejetuba, na Região Serrana capixaba. Uma xícara gigante do Centro de Eventos do município, símbolo da maior coagem de café do mundo, foi derrubada durante o vendaval.

A Prefeitura de Brejetuba explicou que a estrutura, que pesa mais de 500 kg, ficou danificada e vai precisar passar por reparos para ser recolocada no local. Tendas para a realização de um evento de concurso de cafés também sofreram danos com a ventania, que começou por volta das 17h.

Vento forte derruba poste e árvores em rodovia
Vento forte derruba poste e árvores em rodovia Crédito: Redes sociais

Outros transtornos foram registrados no município. Devido a quedas de um poste e de árvores na Rodovia Antônio Laurindo Uliana, o acesso ao distrito de Brejaubinha foi interditado. Nesta quarta-feira (26) a via já havia sido liberada. Segundo a prefeitura, diversos imóveis chegaram a ficar sem energia elétrica durante a noite. 

Santa Teresa, Guaçuí, Ibiraçu e mais: cidades do ES registram granizo

Publicado em 26/11/2025 às 10h36
Granizo e chuva intensa surpreenderam moradores de Sul e Noroeste do Estado. Segundo o Inmet, o fenômeno foi provocado por um ciclone no litoral do Sudeste.

Durante a chuva que atingiu o Espírito Santo na tarde e noite de terça-feira (25), moradores flagraram queda de granizo em algumas cidades. Além de Vila Velha, na Grande Vitória, ocorreram registros em municípios do interior, como Guaçuí e Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, e Santa Teresa, na Região Centro-Serrana. A tempestade já havia sido prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta laranja para o Sudeste, abrangendo o Estado capixaba. Outro aviso, desta vez amarelo – de menor intensidade –, foi divulgado nesta quarta-feira (26).

Em Guaçuí e Dores do Rio Preto, a queda de granizo foi forte e rápida, acompanhada de ventos, trovões e relâmpagos. A Defesa Civil de Guaçuí informou que o volume de chuva acumulado entre 17h e 18h ficou entre 36 e 40 milímetros. O fenômeno foi superficial na área urbana e se concentrou nas zonas rurais dos dois municípios. Equipes realizaram patrulhamento nesta quarta-feira para verificar possíveis danos.

Em Santa Teresa, segundo a Defesa Civil Municipal, choveu cerca de 26 milímetros em 30 minutos. No distrito de Alto Caldeirão, o granizo atingiu a área rural e causou danos em lavouras, mas não houve acionamento do órgão.

Em Ibiraçu, a chuva forte acompanhada de ventos intensos e granizo atingiu a zona rural de Palmeiras. O temporal durou cerca de 50 minutos e acumulou 30 milímetros de chuva, derrubando diversas árvores e bloqueando estradas. A comunidade ficou sem energia e aguarda o restabelecimento pela EDP, conforme a Defesa Civil Municipal.  No bairro São Benedito, uma árvore caiu sobre a rede elétrica e deixou parte da região sem luz. Já na sede do município, outra árvore desabou no trevo de acesso ao loteamento do Contorno, atingindo parte da avenida. O trecho foi liberado parcialmente.

Granizo atinge Guaçuí e Santa Teresa durante temporal no ES
Granizo atinge Guaçuí e Santa Teresa durante temporal no ES Crédito: Reprodução | Leitor AG
ES tem alerta amarelo de chuvas e ventos intensos para todas as cidades

Publicado em 26/11/2025 às 10h14

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (26), um alerta amarelo de chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O aviso, válido até as 10h de quinta-feira (27), indica perigo potencial de até 50 mm de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, abrangendo todas as cidades. O risco de alagamentos é baixo. 

alerta de tempestade emitido para o Estado na terça-feira, que se cumpriu com registros até de granizo, não está mais em vigor. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, nesta quarta-feira, a influência marítima mantém chuvas fracas e isoladas no litoral do Espírito Santo.

PF prende 3 durante 7 operações simultâneas contra abuso infantil no Sul do ES

Publicado em 26/11/2025 às 09h04
PF realizou sete operações simultâneas contra abuso infantil, cumprindo mandados no Sul do ES e em Campos dos Goytacazes (RJ) Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) prendeu três suspeitos de armazenar conteúdo com cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet em Cachoeiro de ItapemirimMarataízes Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, durante sete operações realizadas simultaneamente na manhã desta quarta-feira (26). Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante as ações.

As três pessoas presas em flagrante foram levadas à unidade da PF em Cachoeiro de Itapemirim. Durante as buscas, foram apreendidos computadores e celulares dos investigados. Os objetos passarão por perícia técnica criminal para aprofundar as investigações e identificar eventuais outros criminosos.

Os investigados poderão responder pelo crime de armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A operação contou com 35 policiais federais.

Detento tem pescoço cortado por colegas de cela em presídio de Vila Velha

Atualizado em 26/11/2025 às 11h32

Um detento de 39 anos sofreu perfuração da traqueia ao ter o pescoço cortado durante uma briga com outros três internos da mesma cela, no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, na terça-feira (25). Segundo o boletim de ocorrência registrado por policiais penais, a confusão foi flagrada durante a revista na unidade. 

Os agentes perceberam uma agitação na cela, onde ficam nove detentos. Um deles estava lutando com o trio. Foi necessário o uso de disparo de bala de borracha para apartar a briga. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o interno foi socorrido e passa bem. "Os quatro responderão a Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração das responsabilidades", detalhou a pasta. A Polícia Civil informou que dois dos três conduzidos à delegacia, de 31 e 36 anos, foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio. O terceiro, de 30 anos, não foi autuado.

Táxi Vix: Vitória lança aplicativo para acionar corridas de táxis

Publicado em 26/11/2025 às 08h21

Prefeitura de Vitória anunciou o lançamento de uma plataforma oficial para acionar corridas de táxi na Capital: o aplicativo Táxi Vix, que vai intermediar a conexão entre motoristas e passageiros.

Segundo a administração municipal, a ferramenta permitirá solicitar corridas imediatas ou agendadas, com acompanhamento em tempo real e cálculo do valor baseado exclusivamente no taxímetro, garantindo transparência no preço da viagem. Para os taxistas, o sistema integra tecnologia e segurança operacional, oferecendo mais agilidade e conectividade com os usuários. A prefeitura informou que vai detalhar, no início da tarde desta quarta-feira (26), como o serviço vai funcionar.

Justiça manda Estado reformar prédio do Serviço Médico Legal em Cachoeiro

Publicado em 25/11/2025 às 20h09

A Justiça determinou que o Estado do Espírito Santo faça melhorias na sede do Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul. A ação civil movida pelo Ministério Público do Espírito Santo cobra a regularização de alvarás, correções exigidas pela Vigilância Sanitária, reforma ou construção de um novo prédio, compra de equipamentos e aumento da equipe.

Segundo o juiz João Batista Chaia Ramos, o Estado afirmou ter concluído uma reforma no local em 2022. No entanto, vistorias feitas em seguida encontraram infiltração intensa na sala de necropsia, ausência de pia na cozinha e equipamentos de refrigeração instalados na garagem. Sobre isso, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) alegou que a obra era limitada à troca de piso, pintura e iluminação, sem intervenções na sala de necropsia. Já em 2024, também foi constatada a falta de documentos essenciais, como alvará sanitário e certidão de regularidade técnica.

Com base nas irregularidades, o magistrado determinou que o Estado reforme totalmente a sala de necropsia, corrija as infiltrações, regularize as falhas sanitárias e apresente todos os alvarás e licenças necessários em até 180 dias. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 100 mil por item.

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e a Polícia Civil foram procurados pela reportagem de A Gazeta para mais detalhes sobre a determinação. 

Moradores registram temporal com granizo em Vila Velha

Publicado em 25/11/2025 às 18h59
Um temporal com direito à queda de granizo surpreendeu e assustou moradores de Vila Velha no final da tarde desta terça-feira (25). Vídeos enviados por leitores mostram as pedras de gelo caindo no bairro Prainha, em meio à chuva forte. Nas gravações ainda é possível ouvir pessoas espantadas com o fenômeno e também preocupadas com possíveis prejuízos.

A queda de granizo era prevista por institutos meteorológicos, como o Inmet, que enviaram alertas sobre a chegada de temporais atrelados a outras ocorrências climáticos. 

Câmera flagra acidente entre moto e caminhão em cruzamento da BR 101 em Anchieta

Publicado em 25/11/2025 às 18h32
Uma câmera registrou o momento em que um caminhão e uma moto se envolvem em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (25), em um trevo da BR 101, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. Nas imagens é possível notar que a moto tenta cruzar pela via e acaba atingida pelo veículo maior que seguia pela pista principal.  

A Polícia Rodoviária Federal disse que não foi acionada. Já a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, soube da colisão e afirmou que os condutores seguiram viagem antes da chegada dos recursos. Por esse motivo, não há mais detalhes sobre o ocorrido e sobre o estado de saúde do motociclista. 

Campanha Papai Noel dos Correios é prorrogada no ES

Publicado em 25/11/2025 às 18h05
Papai Noel dos Correios começa oficialmente dia 11 de novembro no Espírito Santo
Papai Noel dos Correios começou em 11 de novembro no Espírito Santo Crédito: Agência Brasil | Reprodução

campanha Papai Noel dos Correios foi prorrogada até o dia 2 de dezembro no Espírito Santo. A empresa responsável pela ação estendeu o prazo, que terminaria na sexta-feira (28), como forma de possibilitar e incentivar a adoção das cerca de mil cartinhas ainda disponíveis para serem apadrinhadas. Neste ano 7.245, crianças enviaram os respectivos pedidos ao bom velhinho por meio do serviço postal.

Para escolher e adotar uma cartinha basta se dirigir a uma Agências dos Correios ou acessar o site da campanha (https://blognoel.correios.com.br/). Na página, é preciso clicar em “Adoção On-line”, escolher a região de preferência e escolher uma cartinha. Os presentes também devem ser entregas até o dia 2. Também ainda é possível adotar cartas presencialmente nas Agências e na loja no Shopping Vitória, na Enseada do Suá, na Capital capixaba.

Polícia identifica dona de perfil que fazia ameaças e ataques no ES

Publicado em 25/11/2025 às 17h57

Uma adolescente de 14 anos é apontada como responsável por um perfil anônimo em uma rede social usado para atacar estudantes e funcionários de uma escola em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a página era usada para postar ofensas, difamações, ameaças e exposição constante. As postagens causaram impactos emocionais graves em várias vítimas, e uma delas chegou a praticar automutilação.

As investigações confirmaram que a conta era utilizada exclusivamente pela adolescente. Ela confessou os fatos na presença da mãe. O caso foi enquadrado como cyberbullying, agravado por ocorrer em rede social, e será encaminhado ao Ministério Público para as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Homem é morto a tiros ao abastecer trator em Jaguaré

Publicado em 25/11/2025 às 17h46

Um homem de 25 anos foi morto a tiros enquanto abastecia um trator na comunidade de Fátima, no interior de JaguaréNorte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (25). O proprietário da fazenda contou à Polícia Militar ter visto nas imagens do videomonitoramento o momento em que Anderson Calente foi surpreendido por três homens armados que saíram de uma plantação de pimenta e efetuaram vários disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram pela lavoura.

Anderson Calente foi morto com três tiros enquanto abastecia o trator em Jaguaré Crédito: Divulgação | Montagem

No local, os policiais foram informados que a vítima havia se envolvido em uma briga com o cunhado há cerca de um ano e que teria recebido ameaças de morte. O cunhado também foi assassinado em outra ocasião.

O corpo de Anderson foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Suspeita de adulteração de combustíveis interdita três postos no ES

Publicado em 25/11/2025 às 17h33
Três postos de combustível de Vila Velha foram interditados por suspeita de adulteração nos produtos vendidos durante operação do Ministério Público do Espírito Santo nesta terça-feira (25). Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados — apenas que pertencem a uma mesmo dono. A ação também ocorreu na Serra, na Região Metropolitana, mas sem interdições. 

Nos oito postos visitados durante a fiscalização que também mira o combate ao crime de sonegação fiscal, mais de 20 máquinas de cartões de crédito e débito foram apreendidas por estarem registradas em nomes de terceiros. Isso, segundo o órgão público, indica possível ocultação de receitas e desvio de vendas. Também foram encontrados indícios de fraude fiscal em compras e revendas, com movimentações incompatíveis com a capacidade operacional declarada.

As investigações seguirão em andamento com a análise dos combustíveis e demais dados coletados nos postos durante a operação que contou com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda, Delegacia Especializada da Defesa do Consumidor, Instituto de Pesos e Medidas, Agência Nacional do Petróleo, Procon-ES e Polícia Militar.

Homem bate na ex em bar e acaba esfaqueado e preso em Guaçuí

Publicado em 25/11/2025 às 16h33

Um homem de 22 anos foi esfaqueado e preso após perseguir e agredir a ex-companheira dele em um bar de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no domingo (23), e a vítima reagiu às agressões, esfaqueando o ex-parceiro, com quem tem dois filhos. 

O agressor foi levado para atendimento médico e teve alta no dia seguinte, quando foi preso em flagrante por "lesão corporal, ameaça e injúria, todos no contexto da Lei Maria da Penha". A delegada Yasmin Fassarella, chefe da unidade policial de Guaçuí, contou que a vítima se relacionou com o homem por cerca de quatro anos. No entanto, após a separação motivada por ciúmes dele, o ex-companheiro passou a perseguir e agredir a mulher em locais que ela frequenta.

O nome do homem e o bairro onde ocorreu o crime não foram divulgados para preservar a identidade da vítima. 

Pai morre e filho fica ferido durante ataque a tiros em distribuidora de Vila Velha

Publicado em 25/11/2025 às 15h26
A Polícia Científica esteve no local do crime para realizar a perícia, em Vila Velha Crédito: Any Cometti

Um ataque a tiros em uma distribuidora deixou um pai morto e o filho ferido na tarde desta terça-feira (25). As vítimas estavam no estabelecimento, localizado em Ataíde, em Vila Velha, quando o motorista de um carro branco parou, desceu e disparou contra eles. Dentro do veículo, de acordo com testemunhas, estavam outras duas pessoas, conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta. Não há detalhes sobre motivação e nem identidade das vítimas. 

Uma terceira pessoa estava dentro do comércio, mas não foi atingida. A vítima mais nova foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O carro usado pelos suspeitos foi encontrado no mesmo bairro, a menos de um quilômetro da distribuidora. A Polícia Civil Militar foram demandadas e informaram que a ocorrência está em andamento. 

Defesa Civil alerta para tempo severo no ES e pede atenção da população

Publicado em 25/11/2025 às 14h54
Raios assustam capixabas
A Defesa Civil alerta sobre mudança de tempo entre o fim de terça-feira (25) e começo de quarta-feira (26) Crédito: Shutterstock

Os capixabas devem ficar atentos para tempo severo entre terça-feira (25) e quarta-feira (26). Conforme a Defesa Civil, no final do dia e começo da madrugada de quarta o Espírito Santo deve ser atingido por um grande volume de chuva, descargas elétricas frequentes e vento intenso, principalmente a Região Serrana, Grande Vitória e metade da Norte.

A previsão aponta que as regiões Norte, Noroeste, Oeste, Região Serrana e Grande Vitória têm 40% de chance de acúmulos de até 70 milímetros. Já Sul, Caparaó e parte da Serrana podem ser atingidos em 50 mm. Devido à probabilidade, o órgão orienta que todos permaneçam atentos e adotem medidas de segurança em caso de risco. Para receber avisos e alertas da Defesa Civil, basta mandar mensagem para o WhatsApp (61) 2034-4611 e seguir as instruções.

O aviso reforça o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia e Climatempo, que preveem fortes chuvas devido a chegada de um sistema frontal aliado a um ciclone extratropical na costa de São Paulo e Rio de Janeiro.

Posição em que moto fica após acidente chama atenção em São Gabriel, no ES

Publicado em 25/11/2025 às 13h03
Uma moto ficou de 'ponta-cabeça' após o piloto se envolver em acidente em São Gabriel da Palha, Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (25). Uma câmera flagrou a colisão que ocorreu no bairro Mirante. [Veja vídeo acima]

Apesar do acidente, ninguém se feriu. A Polícia Militar orientou aos condutores envolvidos a registrarem um boletim de ocorrência para fins de reparação de danos materiais.

Bebê é encontrada no meio do mato e perto de barranco no Norte do ES

Publicado em 25/11/2025 às 12h32
Bebê foi abandonado no meio do mato no Norte do Espírito Santo Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma bebê recém-nascida foi encontrada em região de mata no limite entre os municípios de Boa Esperança e São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (25). Moradores da região ouviram o choro da criança enquanto estavam a caminho do trabalho na roça e acionaram o Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Uma técnica de enfermagem que faz parte da equipe de resgate contou à repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, que a menina estava exposta à chuva e perto de um barranco. "Estava suja de terra, sem roupas e ainda com o cordão umbilical ligado. Ela apresentava dificuldade respiratória, possivelmente pela longa exposição, mas recebeu os primeiros atendimentos médicos e foi levada para o Hospital Maternidade São Mateus", contou a profissional, que preferiu não se identificar.

A Polícia Civil informou que investiga o caso e pede que denúncias sejam repassadas pelo 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet