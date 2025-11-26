Igreja é invadida, furtada e tem prejuízo de R$ 2 mil na Serra; vídeo
Uma igreja foi invadida e furtada no bairro São Francisco, na Serra. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (24) e deixou um prejuízo de aproximadamente R$ 2 mil. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o indivíduo pula o muro e entra no local (vídeo acima).
Conforme relato em boletim de ocorrência registrado no 11º Distrito Policial da Serra, o criminoso utilizou uma ferramenta do tipo “turquesa” para arrombar a porta. Após revirar os armários da cozinha, o homem desligou o disjuntor de energia e o sistema de alarme para tentar evitar que a ação continuasse sendo monitorada. Ele permaneceu no tempo por cerca de 27 minutos e furtou duas extensões, um ventilador e um kit de primeiros socorros.
Antes de fugir, o indivíduo também mexeu nos armários do ministério de dança da igreja. Essa foi a segunda vez neste ano que o local foi invadido. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do 11º Distrito Policial da Serra, que trabalha para identificar e responsabilizar o autor do crime. "A população pode repassar informações por meio do Disque-Denúncia (181), canal gratuito e disponível em todo o Estado", afirmou a corporação.