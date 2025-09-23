Iema vai avaliar causas de desmoronamento de falésias em Marataízes

Uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai avaliar tecnicamente o desabamento das falésias da Praia dos Cações, em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo. A última erosão ocorreu na segunda-feira (22) e chamou a atenção de moradores. A data da avaliação do Iema ainda não foi informada.

Segundo o Instituto, o desmoronamento das falésias ocorre naturalmente devido à ação de processos erosivos, como o impacto contínuo das ondas e a exposição à chuva e ao sol no topo das formações. A segurança do local compete à Defesa Civil Municipal,. que interditou um trecho da praia por tempo indeterminado.