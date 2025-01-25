Idoso morre afogado na Praia da Costa, em Vila Velha

Um homem identificado como José Carlos Ferreira, de 73 anos, morador do bairro Jaburuna, morreu afogado na manhã deste sábado (25), na Praia da Costa, em Vila Velha . Segundo relato da esposa, ele fazia uso de medicamentos para tratamento cardíaco. Ao entrar no mar, ele passou mal e começou a se afogar.

De acordo com a equipe do Salvamar de Vila Velha a vítima apresentava um quadro inicial de afogamento classificado como grau 4. Os guarda-vidas, atentos à situação, iniciaram rapidamente o resgate e realizaram os procedimentos iniciais para estabilização.

Devido à gravidade do caso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para dar continuidade ao atendimento. No entanto, o quadro evoluiu para afogamento grau 6 enquanto estava sob os cuidados da equipe do Samu. O homem não resistiu e morreu.