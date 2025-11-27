Idosa que sobreviveu a atropelamento de moto na Serra recebe alta médica

Maria Auxiliadora Torres teve alta médica após ser atropelada por motociclista na Serra Crédito: Acervo pessoal

Após dez dias de internação, Maria Auxiliadora Torres, de 78 anos, teve alta do hospital e foi para casa. A idosa foi atropelada, junto com o marido, por um motociclista 'dando grau' – manobra em que o piloto ergue a roda dianteira da moto para exibição. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (17), na Avenida Brasília, em Porto Canoa, na Serra. O esposo dela, José Geraldo Torres, de 82 anos, morreu no local.

Em nota, a família se disse grata e aliviada pela recuperação de Maria Auxiliadora, a Dorinha, como é conhecida na região em que mora. “O apoio recebido – por meio de mensagens, orações e inúmeras demonstrações de solidariedade – trouxe conforto e força em um momento de grande fragilidade.”