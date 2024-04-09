Hospital das Clínicas lamenta morte de funcionária e filha em acidente no ES

Em nota, o Hospital informou que Karla trabalhava como assistente administrativa no centro cirúrgico. "Neste momento difícil, esta instituição expressa apoio e solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de trabalho", afirmou.

A batida aconteceu quando a família voltava de uma visita a um lote em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Conforme a apuração da TV Gazeta, o condutor do veículo dormiu enquanto dirigia, bateu em um poste e o carro pegou fogo. A filha do casal chegou a ser encaminhada ao Pronto Atendimento Zilda Arns, em Riviera da Barra, em Vila Velha, mas teve uma parada cardíaca. A criança chegou a ser encaminhada a um hospital, porém não resistiu.