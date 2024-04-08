Morre criança de oito anos envolvida em acidente de carro em Guarapari

A criança de oito anos envolvida no grave acidente na ES 060 (Rodovia do Sol) na tarde desta segunda-feira (8) morreu após ser encaminhada ao hospital. O acidente aconteceu na altura do bairro Recanto da Sereia quando o pai da menina, que conduzia o veículo, dormiu ao volante, bateu em um poste e o automóvel pegou fogo, segundo apuração da TV Gazeta.
A menina chegou a ser levada para o Pronto Atendimento Zilda Arns, em Riviera da Barra, em Vila Velha, mas teve uma parada cardíaca e foi levada a um hospital, onde não resistiu e morreu, conforme o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.
Uma mulher de 40 anos, mãe da criança e esposa do condutor, morreu no local depois de 40 minutos de massagem cardíaca realizada pela equipe de socorro. O homem foi levado a um centro médico com fraturas e dor no tórax. A identidade das vítimas não foi divulgada.
A família voltava de uma visita a um lote em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, e vinham em direção a Grande Vitória quando a batida aconteceu. A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb | ES) informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local. O órgão informou ainda que a pista de baixa velocidade da rodovia chegou a ficar interditada e foi liberada por volta das 16h30.