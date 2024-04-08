Mulher envolvida em acidente em Guarapari morre minutos depois da batida

Acidente grave na ES 060, em Guarapari, deixa três pessoas da mesma família com ferimentos. Crédito: Daniel Marçal

A mulher de 40 anos que estava no carro envolvido no acidente na Rodovia ES 060 (Rodovia do Sol) morreu minutos após a batida, segundo apuração da TV Gazeta. A vítima chegou a receber massagem cardíaca no local, mas não sobreviveu. A colisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (8), na altura do bairro Recanto da Sereia, quando ela, o marido e a filha de oito anos voltavam de uma visita a um lote em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Os envolvidos na batida não foram identificados.

O condutor do automóvel ficou com fraturas e reclamou de dores no tórax durante o atendimento médico, e contou ter dormido ao volante, ocasionando o acidente. Já a criança foi levada ao Pronto Atendimento de Riviera da Barra, em Vila Velha, por conta dos ferimentos. Entretanto, na UPA Zilda Arns, ela sofreu uma parada cardíaca e precisou ser encaminhada a um hospital, conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.