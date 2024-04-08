Acidente em Guarapari deixa três pessoas da mesma família feridas

Acidente grave na ES 060, em Guarapari, deixa três pessoas da mesma família com ferimentos. Crédito: Daniel Marçal

Um acidente grave envolvendo um veículo deixou um casal e a filha de oito anos feridos na ES 060 (Rodovia do Sol), em Guarapari , na tarde desta segunda-feira (8). A colisão ocorreu na altura do bairro Recanto da Sereia, sendo que a esposa do motorista foi socorrida em estado grave e recebeu massagem cardíaca no local da batida. O homem teve fraturas e apresentava dor no tórax.

Logo após a publicação da matéria, o Corpo de Bombeiros confirmou para a TV Gazeta a morte da esposa do motorista. A criança, que apresentava alguns ferimentos leves, foi levada para a UPA de Riviera da Barra (Zilda Arns), em Vila Velha, mas na Unidade de Pronto Atendimento teve uma parada cardíaca e foi transferida para um hospital, que não foi informado.

Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta no local, o condutor do veículo dormiu ao volante e perdeu o controle da direção, o que gerou o acidente. Ele, a esposa e a filha não foram identificados. O motorista ainda disse que ele e a família voltavam de Anchieta, onde foram ver um lote. A colisão ocorreu quando retornavam para Grande Vitória.