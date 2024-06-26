Homens são abordados e polícia descobre rede elétrica clandestina em Itaúnas

Após a abordagem, os dois homens foram conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus. O indivíduo de 43 anos foi autuado em flagrante por furto qualificado e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança estipulada pelo delegado de plantão. O homem de 32 anos foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.