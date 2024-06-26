Homens são abordados e polícia descobre rede elétrica clandestina em Itaúnas

Uma rede de energia clandestina na vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte capixaba, foi desmontada após uma ação das polícias Civil e Militar, com funcionários da concessionária EDP. De acordo com a PC, a operação iniciou na noite da última segunda-feira (24), quando dois indivíduos, de 32 e 43 anos, que não tiveram os nomes divulgados, foram abordados por policiais civis enquanto tentavam realizar uma ligação de energia clandestina para levar energia a um assentamento de terra.
Após a abordagem, os dois homens foram conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus. O indivíduo de 43 anos foi autuado em flagrante por furto qualificado e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança estipulada pelo delegado de plantão. O homem de 32 anos foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.
Em desdobramento à ocorrência da segunda-feira, os policiais foram até Itaúnas na tarde da última terça-feira (25) e procederam com a desmontagem da rede clandestina. Todo o material foi apreendido, incluindo um transformador de energia elétrica.
Procurada por A Gazeta para mais detalhes, a EDP informou que apenas deu apoio à ação da Polícia Militar.