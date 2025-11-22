Homem se afoga após pular de ponte e corpo é encontrado por pescador na Serra

Um homem morreu, na tarde deste sábado (22), após pular da Ponte Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra. A vítima, que ainda não foi identificada pelas equipes de resgate, chegou a tentar nadar depois da queda no Ribeirão Juara, mas se afogou.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem chegou a desaparecer por alguns instantes, demandando um trabalho de buscas da equipe especializada em resgate subaquático do Corpo de Bombeiros. A vítima, porém, foi encontrada por um pescador da região, já sem vida, enroscada na corda de uma embarcação.

Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram diversas pessoas pulando da ponte pouco antes da ocorrência. Segundo a Prefeitura da Serra, a prática não é recomendada.

Ainda de acordo com a PM, o homem não foi reconhecido por populares, que alegaram se tratar de um possível andarilho. Familiares também não foram localizados até a publicação desta reportagem.

Em nota enviada para A Gazeta após a ocorrência, a Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para familiares.