Homem fere ex-mulher com facadas em Água Doce do Norte

A vítima foi socorrida por vizinhos ao Pronto Atendimento local, onde recebeu os primeiros atendimentos. Depois, ela foi transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Pronto Atendimento de Barra de São Francisco. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde da mulher.

De acordo com a PM, o suspeito não estava no local do crime quando os policiais chegaram para atender a ocorrência. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado. Já a PC salientou que caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte.