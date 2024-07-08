Homem fere ex-mulher com facadas em Água Doce do Norte

Uma mulher de 31 anos foi ferida com pelo menos 15 golpes de faca na noite do último domingo (7), no bairro Bela Vista, em Água Doce do Norte, no Noroeste capixaba. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito pelo crime seria o ex-companheiro da vítima, um homem de 32 anos, que chegou na casa residência onde ela mora com os três filhos pequenos, frutos do relacionamento que existiu entre o casal, e, sem motivos, desferiu os golpes. Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar a identidade da mulher.
A vítima foi socorrida por vizinhos ao Pronto Atendimento local, onde recebeu os primeiros atendimentos. Depois, ela foi transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Pronto Atendimento de Barra de São Francisco. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde da mulher.
De acordo com a PM, o suspeito não estava no local do crime quando os policiais chegaram para atender a ocorrência. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado. Já a PC salientou que caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte.