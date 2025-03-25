Homem é preso suspeito de abusar das próprias enteadas em Linhares

Um homem de 42 anos foi preso na segunda-feira (24), suspeito de abusar sexualmente de suas três enteadas, de 13, 17 e 20 anos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . O nome do suspeito, o bairro onde ocorreu o crime e outros detalhes não serão divulgados para preservar as vítimas, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas relataram que eram constantemente ameaçadas para não denunciarem os abusos, que ocorreram durante anos. Na segunda-feira (24), ao descobrir os crimes, a mãe das vítimas procurou a Delegacia Regional de Linhares e fez a denúncia.

No mesmo dia, os policiais ouviram os depoimentos da mãe e das vítimas, encaminharam-nas para exames periciais, anexaram os laudos que comprovaram os crimes e representaram junto ao Poder Judiciário pela prisão temporária do suspeito, que foi decretada na mesma tarde.