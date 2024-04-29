Homem é preso por se masturbar em ônibus de viagem na Serra

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por importunação sexual após se masturbar ao lado de uma passageira dentro de um ônibus de viagem na noite de domingo (28) na Serra, quando o veículo passava pela BR 101, no km 251. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus havia saído de Ilhéus, na Bahia, e tinha como destino Vitória.

A vítima relatou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que Magno Silva Barboza teria retirado o órgão genital de dentro da bermuda, sentado ao lado dela e começado a se masturbar. A mulher ainda contou que o homem chegou a encurralá-la contra a lateral do veículo.