Homem é preso por estupro de vulnerável após ser flagrado com menina de 12 anos em Linhares

Um homem de 27 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito de estupro de vulnerável. Ele foi abordado pela Polícia Militar enquanto caminhava de mãos dadas com a vítima, uma adolescente de 12 anos.

De acordo com a PM, os militares faziam patrulhamento na região quando avistaram o casal. A menina afirmou que era namorada do suspeito. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Linhares. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Delegacia de Linhares Crédito: Douglas Abreu

O Conselho Tutelar afirmou que a adolescente já mantinha relacionamento com o suspeito há algum tempo. Ela chegou a ser acolhida institucionalmente, mas, em dezembro de 2025, a Justiça determinou que fosse reintegrada à avó materna. Na última quinta-feira (19), a menina saiu de casa para ir à escola e não retornou.

A adolescente passou por exame na manhã deste sábado (21). O caso será comunicado à Vara da Infância e Juventude de Linhares, onde já tramita um processo de medida de proteção relacionado à jovem.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.

► No Brasil, a prática de atos libidinosos ou de relação sexual com menores de 14 anos é considerada crime de estupro de vulnerável, independentemente de consentimento da vítima ou de seus responsáveis legais. Saiba mais aqui.

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).