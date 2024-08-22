Homem é morto a tiros dentro de barbearia em Conceição da Barra

Um homem, que não teve nome e idade informados, foi morto a tiros em uma barbearia localizada no bairro Pinheiro, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, no estabelecimento também estava um cliente da vítima, que disse não ter visto a arma e os suspeitos, porém informou que eram três indivíduos, todos com os rostos encobertos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.