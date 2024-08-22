Homem é morto a tiros dentro de barbearia em Conceição da Barra

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.